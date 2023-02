Pixel 4a: Ausbleibendes Update auf Android 14 sorgt für lange Gesichter – Google zieht den Stecker viel zu früh

Anders als einige andere Hersteller, gibt Google für jedes Pixel-Smartphone ein recht konkretes Update-Versprechen mit festem Datum, an das man sich bisher immer gehalten hat. Doch im Fall des erfolgreichen Budget-Smartphones Pixel 4a gehen die Wogen hoch, denn Google wird das Smartphone nicht auf Android 14 aktualisieren und zeigt erneut, dass man die eigentlich erwartbare Vorbildfunktion der eigenen Pixel-Linie nicht erfüllen will.



Wer sich ein Pixel-Smartphone kauft, tut das oftmals aus gutem Grund und nicht rein zufällig. Ein Grund ist die zuverlässige Update-Versorgung (blenden wir das Pixel 6-Debakel der ersten Monate mal aus), die pünktlich zu Monatsanfang ausgerollt wird. Das Update-Versprechen gilt für alle Smartphones und macht keinen Unterschied zwischen den etwas teureren Flaggschiffen und den günstigen Budget-Geräten. Obwohl das Versprechen nach wie vor gilt, hat man die Vorbild-Funktion längst verloren. Denn man ist nicht mehr der schnellste Hersteller, nicht mehr der mit den längsten Updates und spätestens jetzt auch nicht mehr der mit der kulantesten Handlungsweise.

Bisher hat man sich nicht offiziell geäußert, aber mit der ersten Developer Preview von Android 14 dennoch Fakten geschaffen: Das Pixel 4a wird kein Android 14 erhalten. Die Frage nach diesem Update begleitete das Smartphone schon seit dem Release und ist somit halboffiziell beantwortet. Fraglich war das Update, weil das Pixel 4a offiziell bis August 2023 mit Updates versorgt wird und just in diesem Monat auch Android 14 erscheinen wird. Schaut euch dazu das Pixel Update-Versprechen sowie den Android 14-Zeitstrahl an.

Anfang August oder Ende August?

Weil es bisher nie zu einer solch knappen Überschneidung kam, war unklar, ob man Anfang oder Ende des Monats meint. Offenbar ist es Anfang – aber wie lange gilt der „Anfang“? Warum wird es das Sicherheitsupdate Anfang August noch geben, das Android 14-Update Mitte/Ende August aber nicht? Rechtlich ist Google auf der sicheren Seite, denn man macht keine genauen Angaben. Aber dass man so kleinkariert auftritt und das Pixel 4a nicht versorgt, das Pixel 4a (5G) hingegen schon, sorgt für Ärger unter den Nutzern.









Die Pixel 4a-Zeitleiste

Nicht nur das Update-Versprechen war bisher in dieser Definition unklar, sondern auch Googles Verhalten bei internationalem Release. Das Pixel 4a wurde am 3. August 2020 vorgestellt und kam am 20. August 2020 in den US-Handel. Für das Update-Versprechen gilt laut Google der erste Verkaufstag im Google Store, wobei fraglich ist, ob der Vorbesteller-Zeitraum dazugehört. Gehen wir also davon aus, dass das Update-Versprechen am 20. August 2020 begann, dann würde es am 20. August 2023 enden. Somit dürfte Android 14 frühestens am 21. August 2023 erscheinen, damit sich Google nicht selbst in rechtliche Schwierigkeiten bringt.

Man wird diese Daten intern natürlich beachten, aber ob man sich damit Freunde macht, wenn das Smartphone den Release um nur einen Tag (oder sei es eine Woche) verpasst? Gerade Google sollte mit gutem Beispiel vorangehen, was auch mal die Mission der Nexus- und Pixel-Serie gewesen ist. Es hätte dem Unternehmen nicht wehgetan, Android 14 auch für das Pixel 4a anzupassen. Man muss ja nicht mehr die volle Pixel Feature Drop-Experience mit den neuesten Hightech-Features bringen, aber das Update wäre „nett“ gewesen.

Noch schwieriger ist die Angelegenheit für internationale Nutzer, darunter in Deutschland. Denn hier startete das Smartphone erst am 1. Oktober und wird somit die drei Jahre Update-Garantie nicht einhalten. Wie schon erwähnt, bezieht sich diese Garantie auf den US-Verkaufsstart und Google ist somit auf der sicheren Seite. Dennoch sehr unschön und eine Enttäuschung für deutsche Nutzer. Doch weil das Pixel 4a mit Android 10 auf den Markt kam und schon wenige Wochen später das Update auf Android 11 erhielt, sieht man sich mit den drei Major-Updates (11, 12, 12) wohl ebenfalls auf der richtigen Seite.

Wie erwähnt: Google hat das Ende noch nicht ganz konkret kommuniziert und vielleicht gibt es noch die ganz große Überraschung oder man entscheidet sich doch noch um. Aber wenn es keine erste Dev Preview von Android 14 gab, wird es zu 99,9 Prozent auch keine zweite, keine Beta und keine finale Version geben. Wirklich schade.

Letzte Aktualisierung am 24.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!