Android: Google hat jeden versprochenen Vorsprung verloren – Samsung hat die Pixel-Smartphones überholt

Für viele Android-Nutzer ist es traurige Realität, dass Updates für das Betriebssystem weder zuverlässig noch regelmäßig auf die Smartphones ausgerollt werden. Auch bei der versprochenen Dauer gibt es viel Nachholbedarf, wobei mit Samsung und Google die vermeintlich wichtigsten Unternehmen mit positivem Beispiel vorangehen. Doch nun hat sich Google tatsächlich von Samsung überholen lassen und sollte bei den Pixel-Smartphones dringend nachlegen.



Es gab Zeiten, in denen es vollkommen normal war, sich alle zwei Jahre ein neues Handy oder Smartphone zu holen – stets mit Ablauf des Mobilfunkvertrags und der Verlängerung mit vermeintlichen Gratis-Geräten. Mit Blick auf dieses Muster wären zwei Jahre Android-Updates ausreichend, doch die Sache hat mehrere Haken: Die angebotenen Smartphones sind oftmals schon ein Jahr am Markt und bekommen somit aus Sicht des Neo-Besitzers nur noch ein Update. Außerdem sinkt durch den ausgelaufenen Support der Wiederverkaufswert. Diese und weitere Gründe zeigen, dass zwei Jahre nicht genug sind.

Gut, dass Google schon vor längerer Zeit auf drei Jahre aufgestockt hat und einige Hersteller dem Beispiel folgen – wenn auch nicht zuverlässig und zum Teil mit sehr großen Verzögerungen. Google hatte an sich selbst stets den Anspruch, mit den Pixel-Smartphones den besten Service zu liefern: Updates aus erster Hand und damit die schnellsten und längsten Android-Updates. Das gilt sowohl für Betriebssystem-Updates als auch für die Sicherheitsupdates.

Wenn wir die letzten drei Monate der Pixel 6-Katastrophe einmal ausblenden, erfüllt Google das Versprechen auch heute noch: Updates in erster Minute, zuverlässiger Rollout und Smartphones, die während des Support-Zeitraums stets auf dem neuesten Stand sind. Doch man kann nicht mehr für sich beanspruchen, der schnellste Hersteller zu sein. Und in Zukunft wird man auch nicht mehr die längsten Updates liefern.









Google ist nicht mehr am schnellsten

Am Tag der Veröffentlichung des Android-Sicherheitsupdates wird es auf die Pixel-Smartphones ausgerollt. Schneller kann man eigentlich sein, dachten wir zumindest bis vor einigen Monaten. Doch mittlerweile rollt Samsung die Android-Sicherheitsupdates für seine Flaggschiff-Smartphones der S-Serie VOR Google aus. Und das nicht als Glückstreffer, sondern regelmäßig. In den letzten Monaten war es die Regel, dass Samsung schneller als Google ist. Von dieser Regel gab es keine Ausnahme.

Für Pixel-Nutzer hat sich in der Praxis nichts geändert, denn ihre Updates kommen ja nicht später als sonst. Aber es gibt einen Hersteller, der schneller ist und damit bekommt Googles damaliges großes Versprechen einen kleinen Knacks.

Google ist nicht mehr zuverlässig

Ich will die Pixel 6-Probleme nicht überbewerten und mittlerweile scheint Google sie ja auch in den Griff bekommen zu haben (mit Ausnahmen). Aber die Erinnerungen sind noch frisch und das Fiasko über den Jahreswechsel hat Spuren hinterlassen: Obwohl man die volle Kontrolle über die Android-Updates, die Pixel-Smartphones und den Prozessor hat, gab es große Probleme. Die Updates waren nicht zuverlässig und ganz offensichtlich nicht ausreichend getestet. Woran das lag, interessiert den Endnutzer nicht.

Zuverlässige Updates sind genau das, womit Google immer geworben hat. Doch nun haben sie gleich zwei Mal in Folge mehr Probleme aufgemacht als behoben. Und was noch dazu kommt: Durch das Verschieben und Zurückziehen kam es dazu, dass die glänzenden neuen Pixel 6-Flaggschiffe auf einem „alten“ Sicherheitsstand waren. Im Januar waren viele noch auf dem November-Stand, teilweise sogar auf dem Oktober-Stand. Bei jedem anderen Hersteller wäre das Jammern auf hohem Niveau, aber Google hat andere Ansprüche.

Google bietet nicht mehr die längsten Updates

Was dem Unternehmen und vielleicht auch den Pixel-Fans am meisten wehtut: Google ist nicht mehr das Nonplusultra bei den Updates. Einige Jahre lang war man mit dem 3-jährigen Update-Versprechen an der Spitze, doch das ist nicht mehr der Fall. Erst nachdem Samsung schon vor zwei Jahren die ersten Smartphones vier Jahre lang mit Sicherheitsupdates versorgen wollte, hat Google nachgelegt und diese von drei auf fünf Jahre angehoben. Das war ein wichtiger Schritt, doch dieser ging nicht weit genug.

Nun hat Samsung ebenfalls auf fünf Jahre erhöht UND bei den Betriebssystem-Updates nachgelegt. Samsung bietet für viele neue Smartphones vier Android-Updates an. Damit hat man Google erstmals überholt. Natürlich ist das erstmal nur ein Versprechen und was dahintersteckt, werden wir erst in drei Jahren wissen, aber Samsung hat sich bisher an alle Versprechen gehalten und ich gehe nicht davon aus, dass man es diesmal brechen wird.









Google muss nachlegen

Wir sehen: Google hat, obwohl man nicht nachgelassen hat, jeden Vorsprung verloren. Man hat sich viel zu lange darauf ausgeruht und bisher nicht nachgelegt, obwohl Google das einzige Unternehmen ist, das die allerbesten Chancen auf längere Update-Versprechen hat. Google ist das Apple der Android-Welt – oder hätte zumindest die Möglichkeit dazu. Doch weil Apple keine echte Konkurrenz ist, konnte man sich auf dem Drei-Jahre-Versprechen ausruhen. Das rächt sich nun.

Google wäre gut beraten, spätestens ab dem Pixel 7 ebenfalls auf die 4/5-Jahre-Dauer umzusteigen. Am Besten natürlich fünf Jahre für beides. Nach oben gibt es niemals eine Grenze, aber ich denke, mit fünf Jahren kann jeder gut leben und alles darüber ist nicht notwendig. Natürlich freut sich immer mal jemand, wenn das sechs Jahre alte Smartphone ein Update erhält, aber zielführend ist das aufgrund ständig steigender Leistung, abnehmendem Akku und der allgemeinen Abnutzung nach fünf Jahre vermutlich nicht mehr.

Was Google besonders schmerzen dürfte: Samsung hat sowohl Qualcomm- als auch Exynos-SoCs verbaut. Google hat ab dem Pixel 6 nur noch eine Plattform zu pflegen (Tensor), über die man selbst die Kontrolle hat und auf dem Samsung Exynos basiert. Man kann also nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Wo ein Wille ist, wäre auch ein Weg…

