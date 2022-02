Wear OS: Samsung verspricht bis zu vier Jahre Android-Updates für die Galaxy Watch 4 & neue Smartwatches

Samsung hat gestern Abend nicht nur das Galaxy S22 vorgestellt, sondern auch eine große Ankündigung im Gepäck gehabt, die hoffentlich sehr nachhaltig sein und den Markt beeinflussen wird: Man will überraschend viele Android-Smartphones ganze vier Jahre lang mit Sicherheitsupdates versorgen. Aber das gilt nicht nur für Smartphones, sondern auch für Smartwatches. Das lässt den Wear OS-Neustart in ein noch besseres Licht rücken.



Es ist schon einige Wochen zuvor durchgesickert und wurde gestern offiziell bestätigt: Samsung wird die Smartphones der S-Reihe, Z-Reihe, zukünftige Smartphones der A-Reihe sowie die S Tab-Tablets vier Generationen lang mit Updates versorgen. Zwar redet man nicht von vier Jahren, sondern vier Generationen, aber angesichts der in den letzten zwei Jahren sehr guten Update-Performance von Samsung wollen wir einfach mal hoffen, dass das gleichbedeutend ist. Bei Smartwatches hingegen ist von Jahren die Rede.

Eligible Galaxy devices with up to four years of One UI Watch and Wear OS Powered by Samsung include:

Galaxy Watch: Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic and upcoming Galaxy Watch series devices