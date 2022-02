Google Days bei Saturn: Viele Google-Produkte reduziert – Pixel 6, Nest Smart Home, Chromecast & mehr

Google verfügt mittlerweile über ein recht großes Hardware-Portfolio, das zahlreiche Bereiche umfasst und nun wieder von einem Onlinehändler vergünstigt angeboten wird: Bei Saturn laufen die Google Days, die das gesamte Portfolio des Unternehmens umfassen und von den Pixel-Smartphones über Chromecast bis hin zu Nest Smart Home-Hardware einiges reduziert hat – schaut einfach mal herein.



Beim Onlinehändler Saturn finden ein bis zwei Mal pro Jahr die Google Days statt und in dieser Woche ist es wieder soweit: Man stellt das gesamte Sortiment der Google-Produkte in die Auslage und hat so manches davon auch reduziert im Angebot. Die Aktionen teilen sich in die Bereiche „Smartphones & Zubehör“, „Sprachassistenten“, „Streaming & Wifi Router“ sowie „Sicherheit“. Tatsächlich finden sich im Smart Home-Bereich die meisten Angebote.

Wirklich starke Angebote sind leider nicht dabei, aber wer ohnehin einige Google-Produkte kaufen wollte, der kann im Rahmen dieser Aktion sicherlich zuschlagen. Das vielleicht stärkste Angebot ist das Pixel 6 mit einem O2-Tarif für nur 29,99 Euro monatlich. Da müsst ihr einfach mal reinschauen, ob es für euch passt oder die anderen Produkte zu guten Konditionen erhältlich sind. Möglicherweise ändern sich einige Preise noch über das Wochenende.

Die Google Days laufen bis einschließlich 13. Februar. Schaut euch auch die Valentinstag-Aktionen im Google Store an.

» Google Days bei Saturn

