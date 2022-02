Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google spricht von Verkaufsrekord – Pixel-Smartphones hatten ihr bisher bestes Quartal

Die Google-Mutter Alphabet hat gestern Abend glänzende Quartalszahlen vorgelegt und wie üblich wurde dabei ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Man gibt minimale Einblicke in die Highlights der letzten Monate und hat dabei auch die Pixel-Smartphones als wichtige Division nicht unerwähnt gelassen. Laut Sundar Pichai haben diese im Weihnachtsquartal trotz widriger Umstände einen Verkaufsrekord aufgestellt.



Es gab Quartale, in denen es für die Pixel-Smartphones nicht gut ausgesehen hat und rund um die vierte Generation gab es sogar Spekulationen über eine Einstellung der Smartphone-Serie – die sicherlich auch einen winzigen Funken Wahrheit enthielten. Doch damit ist es vorbei, denn sowohl die fünfte als auch die sechste Generation scheinen sich sehr gut zu verkaufen, wobei vor allem das von Beginn an hochgelobte Pixel 6 für Verkaufsrekorde sorgt.

Sundar Pichai:

In Q4, we set all all-time quarterly sales record for Pixel. This came in spite of an extremely challenging supply-chain environment. The response from Pixel 6 from our customers and carrier partners was incredibly positive. And AI is making Pixel even more helpful…

Google-CEO und Alphabet-CEO Sundar Pichai nennt keine absoluten Zahlen und auch kein prozentuales Wachstum, weiß aber von einem Rekordquartal zu berichten. Nie zuvor wurden so viele Pixel-Smartphones verkauft, wie im 4. Quartal 2021. Das ist aufgrund der erhöhten Produktionsmengen und des anfänglichen Ausverkaufs der ersten Chargen keine große Überraschung. Damit hat das Pixel 6 sogar die Schwäche des Pixel 5a überspielt, das nur in den USA und Japan verfügbar ist und somit wichtige Märkte gar nicht bedient.









Sundar Pichai:

Our deep investment in AI technologies continues to drive extraordinary and helpful experiences for people and businesses, across our most important products. Q4 saw ongoing strong growth in our advertising business, which helped millions of businesses thrive and find new customers, a quarterly sales record for our Pixel phones despite supply constraints, and our Cloud business continuing to grow strongly.

Aber die Pixel-Smartphones haben nicht nur einen Verkaufsrekord aufgestellt, sondern scheinen auch in der internen Wertung wieder hoch im Kurs zu stehen. Zumindest hat Pichai die Pixel-Smartphones in einem groben Überblick über das gesamte Unternehmen einzeln erwähnt. Das ist bei den im Vergleich zu anderen Divisionen geringen Pixel-Umsätzen durchaus auch erwähnenswert. Die mehrfache Nennung von KI und den Investments in die Smartphones zeigt außerdem, dass man weiter stark in die Linie investieren und sich nicht auf dem Erfolg der sechsten Generation ausruhen wird.

Man kann nur hoffen, dass das Pixel 6 nun keine Probleme mehr bereitet, sodass sich dieser Trend auch mit dem Pixel 7 und den anderen erwarteten neuen Pixel-Smartphones fortsetzen wird.

