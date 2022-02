Google One: Neue Features für das Gratis-VPN sind da – App-Filter, Pause-Button & Start auf dem iPhone

Im Rahmen eines umfangreichen Abos bei Google One erhalten auch deutsche Nutzer seit einigen Monaten Zugriff auf den noch recht jungen VPN-Dienst von Google. Nun gibt es einige Neuerungen zu verkünden, zu denen der Start für iOS gehört. Aber auch Android-Nutzer dürfen sich auf zusätzliche Features freuen, die sich schon längerer Zeit abgezeichnet haben.



Das Google One VPN startet ab sofort auch auf iOS. Dort lässt es sich ähnlich wie unter Android verwenden und steht auch für iPhone-Nutzer bisher nur im Rahmen eines Google One-Abos in Höhe von mindestens 2 Terabyte zur Verfügung. Separat lässt es sich bisher nutzen, aber das könnte sich in Zukunft ändern. Bis es soweit ist, dürfen auch Android-Nutzer von den folgenden drei Neuerungen profitieren, die bei einigen Nutzern möglicherweise schon seit einiger Zeit zur Verfügung stehen:

Safe Disconnect: Aktiviert die Einschränkung, dass sich der Internetzugang auf dem Smartphone nur mit aktiviertem VPN nutzen lässt.

Aktiviert die Einschränkung, dass sich der Internetzugang auf dem Smartphone nur mit aktiviertem VPN nutzen lässt. App Bypass: Gibt ausgewählten und zuvor vom Nutzer festgelegten Apps die Möglichkeit, das VPN zu umgehen. Ein einfacher App-Filter mit Verwaltung innerhalb der One-App.

Gibt ausgewählten und zuvor vom Nutzer festgelegten Apps die Möglichkeit, das VPN zu umgehen. Ein einfacher App-Filter mit Verwaltung innerhalb der One-App. Snooze: Mit dieser neuen Funktion lässt sich das VPN temporär deaktivieren. Es wird automatisch wieder aktiviert, sodass es nicht vergessen werden kann.

Alle Neuerungen sollten im Laufe der nächsten Tage für alle Nutzer mit Zugriff auf das VPN ausgerollt werden. Das Gleiche gilt für das VPN auf dem iPhone.

