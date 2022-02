Android Auto & Android 12: Keine Benachrichtigungen mehr – Probleme mit eingehenden SMS behoben

Nutzer von Android Auto sind seit jeher leiderprobt und mussten in den letzten Monaten erneut mit einem Problem leben: Mit dem Update auf Android 12 hat die Infotainment-Plattform aus unbekannten Gründen die Möglichkeit verloren, über eingehende SMS-Nachrichten zu informieren. Das wurde nun endlich gefixt, sodass diese ähnlich wie alle anderen Benachrichtigungen ankommen.



Benachrichtigungen, das Vorlesen der Inhalte und das verbale Beantworten per Sprache sind sehr wichtige Elemente von Android Auto. Das funktioniert mittlerweile sehr gut, doch wer noch per SMS kommuniziert, könnte seit dem Update auf Android 12 ein Problem gehabt haben: Eingehende Nachrichten kamen zwar auf dem Smartphone an, wurden aber nicht zu Android Auto durchgestellt. Abhilfe gab es lediglich durch den Neustart des Smartphones, doch schon wenige Minuten darauf funktionierte es wieder nicht.

Mehrere Monate nach der ersten Meldung hat Google das Problem endlich offiziell bestätigt und bereits den Fix angekündigt. Versionsnummern wurde nicht genannt, aber es kann nicht schaden, die aktuelle Version von Android Auto sowie Google Messages zu haben. Vermutlich werden hierzulande nur die wenigsten per SMS kommunizieren und eingehende SMS-Meldungen wie 2FA-Codes wird man während der Fahrt wohl eher weniger benötigen.

Die Anzahl der betroffenen Nutzer dürfte aus genannten Gründen sowie dem Auftreten unter Android 12 überschaubar sein. Doch bei Googles Entwicklern hat es vielleicht etwas länger gedauert, weil man derzeit Android Auto auf die Coolwalk-Oberfläche umbaut:

