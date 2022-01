Aktionen im Google Store: Rabatte auf Smart Home-Pakete – Nest Hub Smart Display, Türklingel & Kameras

Im deutschen Google Store finden sich seit einiger Zeit immer wieder neue Aktionen rund um die smarten Produkte. Reinschauen lohnt sich, denn derzeit gibt es eine Handvoll Smart Home-Aktionen rund um das Nest Smart Display und den Sicherheitsprodukten. Jetzt hat Google eine Dauer-Aktion daraus gemacht, die aber dennoch schon bald ausverkauft sein könnte.



Im Google Store gab es in der Hochsaison mehr als ein Dutzend Aktionen, übrig geblieben sind derzeit aber nur die Smart Home-Aktionen rund um das Nest Smart Display. Dieses gibt es in Kombination mit der Türklingel und Überwachungskameras in verschiedene Konstellationen, bei denen ihr viel Geld sparen könnt. Bisher galten diese Aktionen (bis vor wenigen Tagen) offiziell bis zum 31. Dezember. Das hat das Store-Team nun bemerkt, das Datum entfernt und die Aktionen bis zum Ende der Verfügbarkeit der Produkte verlängert.

Nest Hub + Nest Doorbell für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera für 269,98 Euro statt 299,98 Euro

Nest Hub + Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera für 429,97 Euro statt 499,97 Euro

Nest Hub + zwei Nest-Überwachungskamera + Nest Doorbell für 609,96 Euro statt 966,96 Euro

Wenn du die im Angebot ausgewiesenen Produkte im Paket kaufst, erhältst du den ausgewiesenen Rabatt. Das Paketangebot ist verfügbar, solange die einzelnen Produkte des jeweiligen Pakets verfügbar sind. Das Angebot gilt nur für Personen ab 18 Jahren. Damit du das Paketangebot in Anspruch nehmen kannst, müssen sich alle Produkte im Einkaufswagen befinden. Wenn du einen der qualifizierenden Artikel in deiner Bestellung zurückgibst, bekommst du für diesen eine Rückerstattung, wobei der Wert des Angebots abgezogen wird.

Gut möglich, dass das Nest Hub Smart Display in diesem Jahr einen Nachfolger erhält und damit auch all diese Aktionen hinfällig sind. Lasst euch bei Interesse also nicht zu viel Zeit.

» Google Store Angebote

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren