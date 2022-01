Google Play Store: Aktionen in der Übersicht – neuer Angebote-Bereich wird für erste Nutzer ausgerollt

Der Google Play Store ist mit weit über zwei Millionen Apps sehr gut gefüllt, wobei immer mehr Apps, Spiele und andere Downloads kostenpflichtig sind oder In-App-Käufe anbieten. Jetzt führt man einen neuen Bereich für Angebote ein, in dem aktuelle Aktionen aus dem Play Store aufgelistet werden sollen. Das dürfte die Reichweite solcher Rabatte erheblich steigern und auch dem einen oder anderen Nutzer gefallen.



Die allermeisten Android-Apps im Google Play Store lassen sich kostenlos herunterladen. Entweder will der Entwickler den Nutzern etwas Gutes tun und bietet es kostenlos an, es finanziert sich über Werbung oder es gibt In-App-Käufe. Bei letztem gibt es häufiger Aktionen, die allerdings von vielen Nutzern gar nicht bemerkt werden. Ähnlich verhält es sich mit Aktionen auf Apps, Spiele und andere Downloads, die vor dem Herunterladen bezahlt werden müssen. Nun will Google die Reichweite dieser Angebote mit einem neuen Bereich steigern.

In der Navigation des Google Play Store gibt es in den ersten Ländern einen neuen Button, der zu einer Auflistung von Aktionen führt. Allerdings ist das keine simple Auflistung, sondern eher ein als Werbung zu verstehender Angebotsbereich. Ich denke, obiger Screenshot macht das schon sehr deutlich. Natürlich wollen die Entwickler und auch Google weiterhin etwas verdienen und so scheint es Gratis-Inhalte zumindest an dieser Stelle nicht zu geben.









Sales on games and in-game items: find limited-time deals on magic orbs, tokens, and more.

find limited-time deals on magic orbs, tokens, and more. Rewards and bundled offers: see what apps are offering you free delivery, free rides, and other rewards.

see what apps are offering you free delivery, free rides, and other rewards. Discounts on movies and books: find the latest sales on movies and books to rent or buy.

find the latest sales on movies and books to rent or buy. Try something new: browse apps that are offering 30 days free, and other extended trials at no cost.

Zu erwarten sind also Rabatte auf den Gesamtpreis oder In-App-Käufe. Belohnungen, zusätzliche Kontingente, Rabatte auf Medien wie Filme und Bücher oder auch vorübergehend kostenlose Apps mit verlängerten Testzeiträumen. Für Google natürlich eine Win-Win-Win-Situation: App-Entwickler dürften einen größeren Zulauf auf die Aktionen haben, Nutzer schauen öfter im Play Store vorbei und Google verdient bekanntlich bei jedem Einkauf mit.

Der neue Tab ist vorerst nur in den USA, Indien und Indonesien zu sehen. Der internationale Rollout erfolgt „später in diesem Jahr“.

Wer kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper finden und herunterladen möchte, muss also auch weiterhin bei uns im Blog vorbeischauen 😉

» Google Play Store Aktion: Diese 44 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

[Google-Blog]

