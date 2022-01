Comeback der Tablets: Google sieht die ‚Zukunft des Computings‘ plötzlich wieder in den Android-Tablets

Google ist mit dem Betriebssystem Android seit vielen Jahren sehr erfolgreich im Smartphone-Markt unterwegs und hat es längst auf weitere Plattformen von der Smartwatch bis zum Fernseher gebracht. Doch ausgerechnet die Tablets hat man lange Zeit schleifen lassen und zuletzt sogar an das Chrome OS-Team abgegeben. Doch damit scheint es nun vorbei zu sein, denn Google sieht die „Zukunft des Computings“ plötzlich in Tablets.



Tablets waren von Beginn an eine logische Erweiterung des Smartphones und konnten die Lücke zum Notebook sehr gut schließen, sodass es für Google damals keine Frage gewesen sein dürfte, Android für diesen Bereich einzusetzen. Doch tatsächlich ist seit Android Honeycomb viele Jahre nichts im Tablet-Bereich passiert. Anpassungen für Tablets gab es praktisch nicht, Google selbst hat seit Jahren kein Tablet im Portfolio und dementsprechend sieht auch der Markt aus.

Nachdem man die Tablets an das Chrome OS-Team abgegeben hatte, aber dennoch weiterhin Android-Tablets unterstützte, scheint es nun einen Fokus zu geben: Schon seit dem vergangenen Jahr ist eine gewisse Aktivität im Tablet-Bereich zu bemerken und jetzt spricht das Unternehmen in mehreren Stellenanzeigen plötzlich von der „Zukunft des Computings“, die wohl auf Tablets stattfinden wird. Wohlgemerkt geht es nicht um eine Zukunft, sondern um die Zukunft. Das klang vor zwei Jahren noch völlig anders.

We believe that the future of computing is shifting towards more powerful and capable tablets. We are working to deliver the next chapter of computing and input by launching seamless support across our platforms and hero experiences that unlock new and better ways of being productive and creative.