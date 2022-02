Android ohne Google: Ist das überhaupt möglich? Ohne Google würde Android wohl sehr schnell untergehen

Android und Google bilden seit vielen Jahren eine feste Einheit und gehören daher aus gutem Grund für viele Menschen untrennbar zusammen. Dass es auch anders geht, will schon bald ein Google-freies Smartphone beweisen – doch ist das wirklich zielführend? Theoretisch ist Android ohne Google gut vorstellbar, doch in der Praxis wird es gleich an mehreren Stellen schwierig bis zum Teil unmöglich.



Viele Menschen dürften gar nicht wissen, dass Google Android nicht von Grund auf selbst entwickelt, sondern vor vielen Jahren eingekauft hat – zwei Jahre vor der Präsentation des ersten iPhone. Schon damals sollte Android auf Smartphones zum Einsatz kommen, hatte seine Wurzeln aber als geplantes Betriebssystem für Digitalkameras. Das ist lange her und seit der ersten veröffentlichten Version ist Android ein Google-Produkt, das von Tag 1 an einige Google-Apps vorinstalliert hatte.

Die Google-Apps sind auf jedem von Google zertifizierten Smartphone zu finden und lassen sich nicht so einfach entfernen. Es ist zwar möglich, aber bei so manchen Apps haben die Nutzer daran gar kein Interesse – etwa Maps, GMail, YouTube oder auch die Websuche. Dennoch gibt es eine Nische, in der Android-Smartphones ohne Google-Dienste gefragt sind. Das bezieht sich nicht nur auf die an der Oberfläche sichtbaren Apps, sondern auch die darunterliegenden Dienste wie die Play Services.

In der Nische und abseits davon bei Amazon (das wieder eine Geschichte für sich ist), ist das erfolgreich. Doch kann ein Google-freies Android auch in der Masse funktionieren? Das wollten schon so manche Hersteller herausfinden, zum Teil unfreiwillig, und noch in diesem Jahr wird ein Google-freies Smartphone mit GrapheneOS auf den Markt kommen. Es ist aber nicht zu erwarten, dass es aus der Nische herauskommt.









Android ohne Google, kann das funktionieren?

Es gab schon einige Android-Smartphones ohne Google-Dienste, wobei nur wenige in Erinnerung geblieben sind – allerdings nicht wegen des Erfolges. Unvergessen bleibt das gefloppte Facebook-Smartphone, das hochgepriesene „Google-zerstörerische“ CyanogenMod-Smartphone und natürlich die Huawei-Smartphones, die innerhalb von zwei Jahren vom Marktführer zur Nische geworden sind. Die Vorzeichen könnten also schlechter nicht stehen.

1. Die Nutzer wollen Google-Produkte

Die allermeisten Nutzer erwarten die Google-Dienste auf ihrem Smartphone und haben gar kein Interesse daran, die Dienste zu entfernen. In der Tech-Blase kann man zwar manchmal den Eindruck haben, dass jeder zweite die Dienste loswerden will, aber in der Realität der Masse sieht das völlig anders aus. Die Produkte werden erwartet und wenn sie nicht vorhanden sind, werden sie installiert. Ist das nicht möglich, geht das Smartphone zurück.

2. Was wäre die Alternativen?

Spinnen wir es mal soweit, dass die Masse ein Android-Smartphone ohne Google akzeptiert: Was wären die Alternativen zu Maps, Websuche, YouTube, Assistant, GMail und den vielen anderen Produkten? Natürlich gibt es zahlreiche Alternativen, aber die allermeisten sind den Google-Produkten unterlegen. Nehmen wir nun an, dass sie nicht unterlegen wären: Will man die Organisation seines Alltags auf viele kleine und voneinander unabhängige Anbieter verteilen? Bei dem man nicht weiß, was mit den Daten geschieht oder ob dieser nächste Woche noch existiert?

Wer Google verlassen will, tut das aus bestimmten Gründen. Vermutlich würde man das Ökosystem nicht verlassen, nur um in ein anderes von Microsoft, Amazon oder einem anderen großen Unternehmen zu landen. Man kommt also vom Regen in die Traufe oder begibt sich auf unsicheres Territorium. Daher ist das Gesamtpaket Google unter Android aus meiner Sicht für die Masse alternativlos.

3. Android ohne Google in der Masse?

Spinnen wir es noch weiter: Anbieter X hat sich etabliert, Android ohne Google ist die Regel und das Unternehmen spielt auf den Smartphones der Nutzer keine große Rolle mehr. Welches Interesse sollte dann noch haben, Android weiterzuentwickeln? Das Betriebssystem ist kostenlos und wird durch die mobilen Google-Erfolge subventioniert. Bleiben diese aus, wird man Android den Stecker ziehen. Android wird dadurch nicht verschwinden, denn es ist ein Open Source-Projekt. Aber es würde sich verändern und vielleicht in viele kleinere Projekte verteilen. Das ist, aus meiner Sicht, nicht das, was die Nutzer wollen.

Google hat(te) die Zügel bei der Android-Entwicklung fest in der Hand und es ist schwer vorstellbar, wer diese übernehmen soll. Als Community-Projekt ist mit der Reichweite mehrerer Milliarden Geräte nicht tragbar und viel zu wichtig. Kommt ein anderes Unternehmen, stehen wieder finanzielle Interessen im Vordergrund – man hätte also mittelfristig nichts gewonnen. Die dritte Alternative wäre staatliche Kontrolle ,was bei der Relevanz von Android vermutlich gar nicht so abwegig ist, aber darüber wollen wir mal besser gar nicht nachdenken 😉









Android ohne Google geht nicht

Ich kommt zu dem Ergebnis, dass Android ohne Google nicht möglich ist. Genauso wenig wie Windows nicht ohne Microsoft und iOS nicht ohne Apple möglich ist. Zwar sind die beiden Closed Source-Plattformen und haben ganz andere Voraussetzungen, aber die feste Verankerung mit dem Unternehmen ist sehr ähnlich. Android ist einfach auf Google zugeschnitten und das Google-Ökosystem ist über viele Jahre auf Android zugeschnitten. Trotz aller Kritik eine mehr oder weniger perfekte Symbiose.

Ein neues Betriebssystem müsste her

Um Googles Macht zu brechen, braucht es ein neues Betriebssystem. Das muss nicht einmal ein Smartphone-Betriebssystem sein, denn auch die Smartphones könnten ihre beste Zeit schon hinter sich haben. Ein möglicher Nachfolger kommt vermutlich nicht von Apple, Microsoft, Amazon oder Facebook, sondern von einem Unternehmen, das vielleicht noch gar nicht gegründet wurde. Irgendwann endet jede Dominanz oder sie wird abgeschwächt. Google war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass die Grundpfeiler der großen Erfolge schon gut ein Jahrzehnt zurückliegen und das Unternehmen in den letzten Jahren nicht ganz so oft den richtigen Riecher hatte.

Fazit

Um die Frage also subjektiv zu beantworten: Android ohne Google ist nicht möglich. Smartphones ohne Google sind möglich. Zukünftige mobile oder sonstige smarte Plattformen ohne Google sind sogar sehr wahrscheinlich. Vielleicht dauert es noch ein Jahrzehnt, vielleicht zwei, vielleicht auch nur noch wenige Jahre. Technologie entwickelt sich schnell weiter und irgendwann beginnt jedes Unternehmen damit, sich zu sehr auf den vergangenen Erfolgen auszuruhen, da wird Google langfristig keine Ausnahme sein…

» Android ohne Google: Custom ROM-Projekt kündigt ein eigenes Smartphone ohne Google-Dienste an

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren