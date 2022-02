Chrome OS Wallpaper: Hier bekommt ihr alle von Google angebotenen Hintergrundbilder zum Download

Googles Designer spendieren nicht nur Android, sondern auch Chrome OS, regelmäßig neue Hintergrundbilder, die in den meisten Fällen für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Mittlerweile ist die Sammlung auf gut 450 Wallpaper angewachsen, die in den unterschiedlichsten Stilrichtungen den Desktop verschönern sollen. Wir bieten euch die komplette Sammlung zum Download an.



Die von Google angebotenen Wallpaper erfreuen sich immer wieder großer Popularität, was nicht nur für Smartphones gilt, sondern seit langer Zeit auch für Chromebooks fortgesetzt wurde. Unter Chrome OS gibt es ebenso eine Wallpaper-App, die euch den Zugriff auf viele Hintergrundbilder gibt, die nach der Auswahl einmalig von Googles Servern heruntergeladen und dann auf den Desktop gebracht werden. Das funktioniert problemlos, aber eben nur auf Chromebooks.

Die Hintergrundbilder sind in mittlerweile 18 Sammlungen zusammengefasst, die aus unterschiedlich vielen Bildern bestehen. Einige haben nur eine Handvoll Wallpaper, andere wiederum mehrere Dutzend Bilder zur Auswahl. Das kommt immer auf das Thema und dessen Möglichkeiten an. Ihr findet zahlreiche verschiedene Stilrichtungen von Kunst über abstrakte Darstellung bis hin zu Naturbildern, Comic-Bilder oder auch simple Farbverläufe. Für jeden dürfte etwas dabei sein.

Es gibt einige exklusive Wallpaper, die nicht für alle Nutzer zu erreichen sind, sodass ihr euch mit dem Download unserer Sammlung vielleicht auch diese einmal ansehen und sichern möchtet. Natürlich lassen sie sich aufgrund der konzipierten Dimensionen auch perfekt für Windows, Mac OS und andere Betriebssysteme verwenden.









Wir haben euch in den letzten Monaten immer wieder neue Wallpaper-Sets zum Download angeboten und obiges Bild ist nur ein zufälliges Beispiel einer solchen Galerie. Die einzelne Auflistung mit Vorschaubildern würde hier den Rahmen sprengen. Ladet euch daher einfach das gesamte sortierte Archiv herunter. Es ist gut 422 Megabyte groß und bei Google Drive erhaltet ihr eine Vorschau der enthaltenen Sets. Stand Februar 2022 sind es alle Wallpaper, die für Chrome OS angeboten werden.

» Alle Chrome OS Wallpaper herunterladen (Google Drive)

