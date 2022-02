Android Auto: Googles Infotainment-Plattform kabellos nutzen – der neue Motorola-Dongle im Review (Galerie)

Mit Android Auto lassen sich eine Reihe von Smartphone-Apps bequem auf dem Infotainment-Display im Fahrzeug verwenden – wenn da nur das lästige Kabel nicht wäre. Mit dem neuen Motorola MA1-Dongle, der offiziell von Google unterstützt wird, lässt sich das ändern und die kabellose Nutzung in jedem Auto umsetzen. Ein umfangreiches Review zeigt nun die Vorzüge und wenigen Nachteile des Dongles.



Erst vor wenigen Wochen wurde der Motorola MA1-Dongle offiziell vorgestellt und auch von Google angekündigt, sodass es die erste und bisher einzige Lösung mit offiziellem Segen ist – möglicherweise inspiriert und von den zuvor erhältlichen Crowdfunding-Projekten. Wir haben euch bereits einen umfangreichen Vergleich der drei Dongles gezeigt, die leider allesamt in Europa derzeit schwer bis gar nicht erhältlich sind. Aber das wird sich ändern und so werfen wir nun einen detaillierten Blick auf den Motorola MA1.

Der Motorola-Dongle wird, das sollte man wissen, gar nicht Motorola hergestellt, sondern nur vom Unternehmen unter eigener Marke vertrieben. Das erwartete Marktpotenzial scheint sowohl für Google als auch Motorola zu klein zu sein. Der Funktionsumfang des passiv genutzten Geräts ist schnell erklärt: USB-Kabel im Auto anstöpseln, Smartphone drahtlos mit dem Dongle verbinden und schon gehts los. Es ist einfach eine Brücke zwischen Smartphone und Auto, die das in vielen Konfigurationen noch notwendige Kabel ersetzt.

Es gibt eigentlich nicht viel zu erklären, denn nach einmaliger Einrichtung über die App funktioniert alles automatisch. Die Einrichtung besteht darin, das Smartphone drahtlos mit dem Dongle zu verbinden. Eine Einrichtung im Fahrzeug ist nicht notwendig und wäre gerade bei Systemen der ersten Generation auch gar nicht umsetzbar.









Oben seht ihr die simple Einrichtung bzw. Verbindung. Überhaupt kein Hexenwerk und alles wird gespeichert, sodass die Verbindung später automatisch erfolgt. Dann kommt allerdings schon der erste kleine negative Punkt zum Tragen, der bei vielen Nutzern aber vermutlich keine Rolle spielt: Der Wechsel des Smartphones erfordert einen langen Reset, eine erneute Verbindung und das Lösen der Kabelverbindung. Kein enormer Aufwand, wenn aber das Auto in der Familie geteilt wird und das Ganze alle paar Tage oder häufiger durchgeführt werden muss, kann es sicherlich lästig sein. Mehrere Geräte gleichzeitig einzurichten ist nicht möglich.

Der zweite Kritikpunkt bezieht sich auf die Oberfläche, die beim MA1 spiegelglatt ist und als glänzendes Plastik ausgeführt wurde. Das sieht schick aus, ist aber ein regelrechter Staubmagnet und passt wohl auch nicht wirklich in die allermeisten Cockpit-Designs der Fahrzeuge. Vermutlich wollte man genau das erreichen, dass der Dongle ein klein wenig heraussticht – so wie es ja auch das Display im Fahrzeug tut. Schaut euch einfach einmal die folgenden Bilder des Reviews an.









Der letzte Kritikpunkt ist das USB-Kabel. Dieses ist fest im Gerät integriert und lässt sich nicht austauschen. Und weil der Adapater normalerweise in der Nähe des Displays platziert wird, ist es sehr kurz gehalten. Das sorgt dafür, dass kein Kabelsalat entsteht, kann aber je nach Positionierung des USB-Anschlusses problematisch sein. In meinem Auto haben die Designer die fragwürdige Entscheidung getroffen, den USB-Anschluss ÜBER dem Display zu platzieren. Das ist beim Dongle dann problematisch.

Doch glücklicherweise hat Motorola auch daran gedacht und liefert ein Pad mit, mit dem sich der Dongle mit seinen gerade einmal 31 Gramm Gewicht an eine beliebige Stelle im Auto ankleben lässt. Das löst das Kabelproblem, ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich das Kabel nicht austauschen lässt.

—

Der Dongle ist derzeit nur in den USA erhältlich und soll in Kürze auch in Europa starten. In den USA war die erste Charge sehr schnell ausverkauft und ich kann mir vorstellen, dass das hierzulande nicht anders sein wird. Schlagt bei Interesse also schnell zu, sobald ihr ihn in Deutschland bzw. einem nach Deutschland liefernden Onlineshop erspäht.

[XDA Developers]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren