Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Nutzer berichten schon wieder von Problemen – WLAN & Bluetooth schalten sich selbst ab

Gestern Abend gab es für Pixel 6-Nutzer Grund zum Jubel, denn erstmals in ihrer noch recht kurzen Geschichte haben die Smartphones pünktlich mit allen Vorgängern das Android-Sicherheitsupdate erhalten. Doch die Freude währt bei einigen nicht lange, denn nun gibt es zahlreiche Berichte von Nutzern, dass sowohl die WLAN-Verbindung als auch die Bluetooth-Verbindung Probleme machen. Auch von einigen Rucklern beim Scrollen ist die Rede.



Pixel 6-Nutzer mussten in den ersten drei Monaten mit ihrem Smartphone so manches Problem erdulden, wobei vor allem die ständig abbrechende oder gar nicht aufzubauende Mobilfunkverbindung durch die Schlagzeilen ging. Nach allem was bekannt ist, waren davon gut die Hälfte aller Nutzer betroffen, sodass es gut möglich ist, dass es sich mit dem neuen Problem ähnlich verhält. Es ist zwar weniger gravierend, aber dennoch nicht weniger ärgerlich.

WLAN und Bluetooth reißen ab

Überraschend viele Nutzer berichten davon, dass die WLAN-Verbindung nach dem Update nach einer gewissen Zeitspanne automatisch getrennt wird. Schlimmer noch, WLAN wird vom Smartphone vollständig deaktiviert. Das tritt nach unterschiedlichen Zeitspannen auf und ist häufig auch dann der Fall, sobald das Smartphone mit dem Power-Button oder nach Ablauf der Displayzeit in den Standby verabschiedet wird. Sprich: Display aus = WLAN aus.

Aber nicht nur WLAN scheint betroffen, sondern auch Bluetooth. Manche berichten, dass sich Bluetooth automatisch mit abschaltet. Andere berichten, dass die Aktivierung von WLAN automatisch das Bluetooth deaktiviert. Es scheint da also einen gewissen Zusammenhang zu geben, der vielleicht an den zahlreichen adaptiven Funktionen zum Ressourcen-sparen begründet sein könnte.









Fehlendes WLAN ist nicht ganz so ärgerlich wie das fehlende Mobilfunknetz, aber dennoch ein gravierendes Problem. Das Gleiche gilt für Bluetooth. Außerdem heißt es, dass das Smartphone lediglich die Verbindung deaktiviert, die vom Nutzer jederzeit wiederhergestellt werden kann. Da scheint ein kleines Helferlein im Hintergrund seine Finger im Spiel zu haben, dass Google bei den betroffenen Nutzern hoffentlich schnell und vielleicht per Play Services-Update in die Schranken weisen kann.

Scrollen ruckelt

Einige andere Nutzer berichten, dass beim Scrollen in einigen Apps nun ein Ruckeln zu bemerken ist, das vorher nicht dagewesen ist. Die Zahl der Betroffenen scheint deutlich kleiner, aber dennoch ist es eine Sache, die sich Googles Bastler ansehen müssen.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, aber ich denke, dass sich das recht schnell lösen wird und nicht die nächste Problemkette auslöst, wie sie die Pixel 6-Smartphones von November bis Januar mitgetragen haben.

