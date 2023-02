Pixel 4a: End-of-Life ist langsam sichtbar – Google wird Android 14 nicht auf das Budget-Smartphone bringen

Google hat die erste Developer Preview von Android 14 veröffentlicht und damit nicht nur die nächste Runde des Betriebssystems eingeläutet, sondern auch Fakten geschaffen, auf die so mancher Nutzer lange gewartet hat. Lange Zeit gab es Spekulationen darum, ob das Pixel 4a das Update auf Android 14 erhalten wird. Jetzt wissen wir, dass das leider nicht der Fall sein wird – das sorgt für Kritik.



Google versorgt die Pixel-Smartphones mehrere Jahre lang mit Android-Updates und Sicherheitsupdates und gibt konkrete Enddaten, an die man sich strikt hält. Hier findet ihr alle Update-Infos in der Übersicht. Für das Pixel 4a galt von Beginn an, dass es bis August 2023 mit Updates versorgt wird. Das ist just der Monat, in dem wir seit langer Zeit die finale Version von Android 14 erwarten, was sich mit einem Blick auf die Android 14-Zeitleiste gestern Abend bestätigt hat. Damit wäre es eigentlich weiterhin unklar, wie es mit dem Pixel 4a aussieht.

Doch leider zeigt die Liste der OTA- und Image-Downloads, dass das Pixel 4a ausgespart wurde. Die erste Android 14 Developer Preview wird nur ab dem Pixel 4a 5G bis hin zum neuen Pixel 7 angeboten. Damit steht aktuell fest, dass das Pixel 4a kein Update auf Android 14 erhalten wird – es verpasst dieses Update mutmaßlich nur um wenige Tage. Gut möglich, dass das letzte Pixel 4a-Update am 7. August erscheint und Android 14 nur zwei Tage oder eine Woche später veröffentlicht wird. Google erfüllt damit zwar das Update-Versprechen, aber dennoch sorgt dieses Haarscharf-verpassen für Kritik.

Ich halte es zwar eher für ausgeschlossen, aber dennoch könnte eine Welle der Kritik vielleicht dafür sorgen, dass Android 14 doch noch für das Pixel 4a erwogen wird. Mal abwarten, ob es da eine Entwicklung geben wird.

