Googles teure ChatBot-Schwäche: Zu wenig, zu spät und unkorrekt – Alphabet-Aktie verlor 100 Milliarden Dollar

Google hat am Montag die eigene ChatBot-Technologie Bard vorgestellt und am Mittwoch mit einem lahmen KI-Event nachgelegt, das die aktuelle Schwäche im KI-Bereich überspielen sollte. Doch nicht nur die Nutzer lassen sich nicht täuschen, sondern auch die Anleger sind offenbar mit dem Gezeigten nicht zufrieden. Innerhalb eines Tages verlor die Alphabet-Aktie 100 Milliarden Dollar an Wert.



Nicht nur Google hat in dieser Woche in einigen KI-Bereichen Demos gezeigt, sondern auch Microsoft. Dem im Suchmaschinen-Bereich bisher eher glücklosen Unternehmen ist mit dem neuen ChatBot in Bing ein echter Befreiungsschlag gelungen, der der Suchmaschine in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel Aufmerksamkeit bescheren dürfte. Google hat dem kaum etwas entgegenzusetzen, hat den (nach aktuellem Kenntnisstand!) schwächeren ChatBot und dürfte somit über einen längeren Zeitraum unter Druck geraten. Eine für Googles Suchmaschinen-Abteilung eine völlig ungewohnte Situation.

Die aktuelle Schwäche, der ebenso schwache Ausblick und dann auch noch eine falsche Antwort des ChatBot im Demo-Video (!) haben dafür gesorgt, dass Anleger derzeit nicht begeistert sind. Die Alphabet-Aktie verlor innerhalb kürzester Zeit über 100 Milliarden Dollar an Wert – das sind schon Musk-Dimensionen. Zuerst nach der schwachen Bard-Präsentation, dann nach der starken Microsoft-Präsentation und zuletzt wegen des faktischen Fehlers und des enttäuschenden KI-Events. Mittlerweile ist die Aktie wieder leicht gestiegen, aber weit unter dem Wert der Vorwoche.

Meine Einschätzung, dass es für Google ein sehr schweres Jahr werden wird, war wohl nicht ganz falsch. Und die ChatBot-Schwäche ist dabei noch nicht einmal das größte Problem…

