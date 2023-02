Android Auto: Das neue Coolwalk-Design ist endlich da – oder nicht? Rollout kommt noch immer langsam voran

Nach einer sehr langen Testphase hat Google vor mehr als einem Monat den Rollout der neuen Android Auto-Oberfläche angekündigt, die zuvor als „Coolwalk“ bekannt gewesen ist. Fünf Wochen nach dieser Ankündigung scheint es allerdings so, dass die meisten Nutzer das neue Design noch immer nicht nutzen können bzw. es in einigen Fällen sogar wieder zurückgezogen wurde. Worauf warten die Entwickler?



Bei Android Auto mahlen Googles Mühlen etwas langsamer als in anderen Bereichen, das wissen wir spätestens seit dem Rollout des Google Assistant Driving Mode, der zweieinhalb Jahre in Anspruch nahm. Mit dem neuen Coolwalk-Design dürfte man sich den zweiten Platz sichern, denn erstmals entdeckt wurde die neue Oberfläche schon im Oktober 2021, erstmals angekündigt im Mai 2022, im Sommer 2022 erneut in Aussicht gestellt und kürzlich, Anfang Januar 2023, der Rollout verkündet. Dazu muss man wissen, dass sich das Design in diesen 13 Monaten nur minimal verändert hat. Was hat man so lange getan?

Wer allerdings dachte, dass das Kapitel mit der Ankündigung Anfang Januar endlich abgeschlossen ist, der irrt. Denn obwohl die Ankündigung sehr nach „jetzt“, „sofort“ und „ab heute für alle“ klang, ist das nicht der Fall. In einschlägigen Foren und Kommentarspalten liest man seit Wochen davon, dass die Nutzer weiter warten. Schon vor einigen Wochen hatten wir unsere Leser gefragt und andere Seiten / Communitys haben ähnliche Umfragen gestartet. Es kam heraus, dass nur etwa 10 Prozent der Nutzer bereits Coolwalk nutzen können. Einige Nutzer berichten sogar, das Design kurzzeitig gehabt zu haben, nur um beim nächsten Android Auto-Start wieder von der alten Oberfläche begrüßt zu werden. Bei mir ist es nach wie vor noch nicht aufgeschlagen.

Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr die neue „Coolwalk“-Oberfläche bereits erhalten oder zieht sich auch dieser Rollout wieder über einen sehr langen Zeitraum? Hier noch einige Bilder von der Oberfläche, auf die viele noch warten. In den letzten Tagen gab es übrigens vermehrt Erfolgsberichte – auch bei uns in den Kommentaren -, sodass Google vielleicht gerade erst den Kreis der Begünstigsten erweitert hat.









