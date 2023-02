Ernüchterndes KI-Event: Google hat KEINE Antwort auf ChatGPT und den neuen Bing-ChatBot (Kommentar)

Heute Nachmittag lud Google zu einem KI-Event, das wohl recht spontan einberufen wurde und direkt aus der Pariser Niederlassung des Unternehmens gesendet wurde. Die Veranstaltung hielt, was sie versprach und hatte auch einige Ankündigungen im Gepäck, war aber insgesamt recht enttäuschend. Googles Antwort auf Microsofts gestrige Bing-Ankündigung mit ChatBot-Integration zeigt, dass das Unternehmen auf diese Produktkategorie überhaupt noch nicht vorbereitet war.



ChatBots sind in den letzten Wochen ein großes Thema und könnten die Art der Suche und Aufbereitung von Informationen nachhaltig verändern – und damit Googles Kerngeschäft gefährden. Allein die eingeschränkte Demo von ChatGPT sorgt für so viel Begeisterung, dass manch einer den ChatBots schon heute sehr viel zutraut. Doch obwohl Google zu den Unternehmen gehört, die eine solche Entwicklung seit vielen Jahren prognostiziert haben und an den notwendigen Technologien forscht, war man auf diese Konkurrenz überhaupt nicht vorbereitet.

Schon seit Beginn des Jahres drehen sich Googles Pressemeldungen und Blogbeiträge auffällig um die Künstliche Intelligenz, aber wirklich viel Neues hat man eigentlich gar nicht zu berichten – das galt auch für die heutige Veranstaltung. Man hat einfach ein paar Produktmanager auf die Bühne geholt, viele längst bekannte Dinge wiederholt, sich ein wenig in Selbstbeweihräucherung gebadet und Technologien gezeigt, an denen man arbeitet. Das war mehr eine Zusammenfassung als ein KI-Event.

Vieles war schon bekannt, die wichtigsten Ankündigungen des heutigen Tages (Lens Multisearch und Maps Immersive View) waren einfach nur der Startschuss für Funktionen, die man schon vor Monaten angekündigt hat. Anderes wurde angekündigt, soll aber erst in den nächsten Monaten für erste Nutzer ausgerollt werden – was bei Google oftmals eher „in vielen Monaten“ oder „gar nicht“ bedeutet. Man muss es so sagen. Ein echtes Wow gab es heute nicht zu sehen.









Aber nicht nur der Wow-Effekt fehlte, sondern auch die wohl wichtigste Ankündigung, auf die heute eigentlich jeder gewartet hat: Wo ist Googles ChatBot? Im Wettlauf mit Microsoft hatte man schon am Montag die Bard-Technologie angekündigt, die beim heutigen Event maximal eine Minute lang Erwähnung fand. Das zeigt schon, dass wir hier längst nicht von einem fertigen Produkt reden und auch nicht von einem Projekt, das man auf Milliarden Suchmaschinen-Nutzer loslassen kann. Oder frei übersetzt: Google hat keine Antwort auf ChatGPT und den Bing-ChatBot.

Mit vielen Ankündigungen, Tech-Demos, Ausblicken sowie KI-Artikeln in den letzten Tagen will man diesen Fakt ein wenig verschleiern. Man zeigte, wie Google KI nutzt, wie die Google-KI gesellschaftliche Probleme löst und vieles mehr. Ich habe hier im Blog längst nicht über alles berichtet. Google hat ohne Frage eine starke KI und dürfte sehr viele interessante Projekte und Forschungen betreiben, aber ein Gesamtkonzept hatte man wohl nicht.

Aus all diesen Dingen muss nun eilig ein Produkt gezimmert werden, das man hoffentlich spätestens zur Google I/O im Mai präsentieren und für alle Nutzer freischalten kann. Und bis es soweit ist, werden ChatGPT und Bing weiterhin Lorbeeren einheimsen und ihre Produkte und Technologien weiterentwickeln. Google wollte Zeit gewinnen, aber meiner Meinung nach war das heutige Mini-Event trotz einiger interessanter Ankündigungen eher kontraproduktiv. Denn es unterstrich das, was wir vorher schon wussten und ich bereits erwähnt habe: Google hat keine Antwort auf ChatGPT und den Bing-ChatBot. Kein Wunder, dass sich CEO Sundar Pichai diesmal nicht auf die Bühne getraut hat…

