Künstliche Intelligenz bei Google: So nutzen die Google-Produkte die KI – Maps, Fotos, GMail, Websuche & mehr

Bei Google gilt seit vielen Jahren das Motto „AI First“, also der umfangreiche Einsatz von Künstlicher Intelligenz in allen Produkten. Und obwohl man derzeit von der Konkurrenz wachgerüttelt wird, setzt man die Künstliche Intelligenz schon sehr lange ein, was man in diesen Tagen gerne erneut verkündet und wenig überraschend im Marketing unterstreicht. Wir zeigen euch neun erfolgreiche Google-Produkte und deren KI-Nutzung.



Die Künstliche Intelligenz spielt bei Google seit vielen Jahren eine große Rolle und schon seit über sieben Jahren hat man mit der Alphabet-Tochter Deepmind ein Unternehmen in der Organisation, das sich mit nichts anderem als der KI beschäftigt. Dennoch hat man die aktuelle Chatbot-Entwicklung ein wenig verschlafen oder es zumindest nicht geschafft, zuerst am Markt zu sein und entsprechende Demos zu zeigen.

Das wird jetzt eiligst mit einer Produkt-Offensive nachgeholt, die aber wohl nicht vor dem zweiten Halbjahr zündet. Bis es soweit ist, rettet man sich mit der bereits genutzten KI in den großen Produkten, die gänzlich unbemerkt agiert. Man könnte sagen, dass jeder Internetnutzer regelmäßig mit Google-KIs in Berührung kommt, ohne es zu wissen. Genau das war auch lange Zeit Googles Verständnis von KI: Hilfreich, aber unsichtbar.

In den letzten Jahren gab es enorme Durchbrüche bei der Nutzung und Anwendung künstlicher Intelligenz – und KI ist für Menschen auf der ganzen Welt vielversprechend. KI treibt bereits die Kernprodukte von Google an, die täglich Milliarden von Menschen helfen. […] Wir entwickeln KI seit mehr als zwei Jahrzehnten. Einige unserer beliebtesten Produkte bei Google – wie Lens und Translate – wurden vollständig mit Technologien der künstlichen Intelligenz wie optischer Zeichenerkennung und maschinellem Lernen entwickelt. Und unzählige andere Google-Produkte haben jetzt KI integriert und sind dadurch weitaus besser und hilfreicher für Milliarden von Menschen.









So nutzt Google Künstliche Intelligenz

Google Websuche

Als Google gegründet wurde, fanden die meisten Suchanfragen auf Computern zu Hause, in Computerräumen oder Bibliotheken statt. Fünfundzwanzig Jahre später ermöglicht KI die Suche in neuen Sprachen, mit neuen Eingaben (wie das Suchen mit Ihrer Kamera oder sogar das Summen einer Melodie) und sogar mehrere Eingaben gleichzeitig. Dank Multisearch können Sie jetzt mit der Google App gleichzeitig mit Bildern und Texten suchen. Wenn Sie sich also das nächste Mal von einem interessanten Tapetenmuster inspirieren lassen, können Sie einfach ein Foto machen und Text hinzufügen, um dieses Muster auf einem Hemd zu finden.

Google Maps

Die KI hinter Google Maps analysiert Daten, um aktuelle Informationen über Verkehrsbedingungen und Verzögerungen bereitzustellen – und hilft Ihnen manchmal dabei, Staus ganz zu vermeiden. Es aktualisiert auch automatisch Dinge wie Geschäftszeiten und Geschwindigkeitsbegrenzungen, sodass Sie jeden Tag die neuesten Informationen über Ihre Welt sehen können.

Pixel-Smartphones

KI hilft Ihrem Pixel-Telefon, im Chat sofort zwischen 21 Sprachen zu übersetzen und im Dolmetschermodus eine verbale Konversation zwischen 6 verschiedenen Sprachen zu ermöglichen. Es ermöglicht Magic Eraser auch, Ablenkungen von Fotos zu entfernen.

Google Fotos

Die Leute machen viele Fotos, aber eine Fülle von Bildern macht es einfach, Erinnerungen zu begraben. Deshalb haben wir 2015 KI in Google Fotos entwickelt, um Ihnen bei der Suche nach Fotos anhand ihrer Inhalte zu helfen . Und in jüngerer Zeit haben wir KI in Fotos verwendet, um Ihnen dabei zu helfen, vergessene „ Erinnerungen“ wiederzubeleben.

YouTube

YouTube verwendet KI, um automatisch Untertitel für Videos zu generieren, wodurch sie für ein breiteres Publikum zugänglicher werden, einschließlich für Gehörlose oder Schwerhörige.

Google Assistant

Menschen sprechen wie … Menschen. Computer lange Zeit nicht. Die für den Assistenten entwickelte KI-Technologie für die Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) ermöglicht es ihm, auf eine Weise zu verstehen und zu antworten, die die menschliche Kommunikation nachahmt – was es ihm ermöglicht, den Text Ihrer Frage zu analysieren, der versucht, die Bedeutung Ihrer Frage zu identifizieren. KI ermöglicht es Ihrem Telefon, Ihrem Zuhause, Ihrem Fernseher oder Ihrem Auto also, zu verstehen, was Sie mit „ Hey Google, wo ist der nächste Hundepark“ meinen – und Ihnen schnell eine Wegbeschreibung zu geben.









GMail

Wir sind alle mit Funktionen wie der automatischen Vervollständigung und der Rechtschreibprüfung vertraut, die beide von KI unterstützt werden. Aber wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum Google Mail weniger spammig ist als andere E-Mail-Dienste, schauen Sie sich AI an. Unsere Spam-Filterfunktionen basieren auf KI und blockieren fast 10 Millionen Spam-E-Mails pro Minute – und verhindern, dass mehr als 99,9 % der Spam-, Phishing- und Malware-Versuche Sie erreichen.

Google Ads

Große und kleine Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Google Ads, um Kunden zu finden und ihr Geschäft auszubauen, und wir machen das mit KI noch einfacher. Beispielsweise teilen uns Werbetreibende über Performance Max einfach ihre Kampagnenziele mit und teilen ihre kreativen Assets, und die KI erstellt und führt automatisch eine hochwirksame Werbekampagne für alle Google-Eigenschaften durch, um ihr Budget zu erfüllen. Wir verwenden KI auch, um Videoanzeigen im Querformat automatisch in vertikale oder quadratische Anzeigen umzuformatieren, je nachdem, was sich jemand auf YouTube ansieht.

Google Cloud

Zu guter Letzt freuen wir uns zwar sehr darüber, wie KI unsere Produkte verbessert, aber wir freuen uns ebenso darauf, die Macht der KI in die Hände anderer Unternehmen zu legen, damit sie ihre Arbeitsweise und ihren Betrieb verändern können. Google Cloud hat KI in unzählige Lösungen integriert, die unsere Kunden an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können, z. B. DocAI für die Dokumentenverarbeitung, Contact Center AI für den Callcenter-Betrieb, Vertex Vision AI für die Video- und Bildanalyse, Translation Hub für die Übersetzung in über 100 Sprachen im Maßstab und viele andere Beispiele.

Das ist nur ein Vorgeschmack – wir haben noch so viel mehr auf Lager und sind gespannt auf das, was als nächstes kommt.

Wir auch…

