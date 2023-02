Künstliche Intelligenz: Googles KI hilft bei der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen – sieben Beispiele

Für Google wird 2023 ohne Frage das Jahr der Künstlichen Intelligenz, denn man hat große Pläne, plant viele Produkte und berichtet schon jetzt mehrfach über den bisherigen Einsatz der Technologie. Jetzt hat man interessante Einblicke darin gegeben, wie man mit Künstlicher Intelligenz gesellschaftliche Herausforderungen lösen will und das im Ansatz schon heute mit einigen Partnern in Angriff nimmt.



Google ist schon seit vielen Jahren im Bereich der Künstlichen Intelligenz aktiv und hat bereits zahlreiche Projekte angestoßen, über die man in den eigenen Blogs berichtet hat. Doch zwischen den „Hintergrund-Aktivitäten“ und den tatsächlich in den Google-Apps angekommenen Features, die für Endnutzer interessant sind, ist eine sehr große Diskrepanz. Aus diesem Grund will man in Kürze mit 20 neuen KI-Produkten auftrumpfen und hat bereits Einblicke gegeben, in welchen Google-Produkten die KIs stecken.

Aber es geht nicht nur um Apps, Komfort-Funktionen oder schnelle Antworten, sondern der KI traut man auch immer wieder zu, die ganz großen Probleme zu lösen – das gilt auch für Google. Jetzt hat man eine Liste mit sieben aktuellen Aktivitäten veröffentlicht, mit denen die Künstliche Intelligenz gesellschaftliche Herausforderungen lösen soll. Und dabei geht es nicht um Energieeinsparungen von einigen KW/h, sondern um richtig große Themen: Überschwemmungen, Brandbekämpfung, Müttersterblichkeit, Bevölkerungsveränderungen und Ähnliches.

Im Folgenden findet ihr einen Auszug aus den von Google veröffentlichten Projekten, der euch einen schnellen Überblick gibt. Schaut bei Interesse auch im Google-Blog vorbei, wo ihr zahlreiche weitere Links und Informationen zu diesen und weiteren Projekten finden könnt.









1. Vorhersage von Überschwemmungen und Sicherheit durch Frühwarnsysteme

Unsere Hochwasservorhersage deckt Dutzende von Ländern ab. Es zeigt Prognosen in der Google Suche und in Maps an und schickt Warnungen an mobile Geräte, um Menschen in Not zu benachrichtigen. Unser FloodHub bietet detaillierte Überschwemmungskarten, damit Menschen genau sehen können, was sie an ihrem Standort zu erwarten haben.

2. Unterstützung der Brandbekämpfung

Wir verwenden Satellitenbilder, um KI-Modelle zu erstellen, welche die Grenzen von Waldbränden in Echtzeit erkennen können – und zeigen deren Standorte in der Suche und Maps an. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Modelle auf mehr als 30 Waldbrände in den USA und Kanada angewandt und konnten so dabei helfen, Anwohner:innen und Feuerwehrleute zu informieren. Inzwischen setzen wir die KI-Modelle auch in Mexiko und Teilen Australiens ein.

3. Pränatal-Monitoring

Die Müttersterblichkeitsrate ist weltweit immer noch sehr hoch: 2017 starben rund 295.000 Frauen während und nach der Schwangerschaft und Geburt. Die meisten von ihnen aus Gründen, die mit einer angemessenen Gesundheitsversorgung hätten behandelt oder verhindert werden können. […] Deshalb arbeiten wir mit Northwestern Medicine zusammen, um KI-Modelle zu entwickeln und zu testen, die es leicht geschulten Ultraschalldiagnostiker:innen in ressourcenarmen Gebieten ermöglichen, potenzielle Probleme und Risiken – wie zum Beispiel die Lage des Fötus – genau zu erkennen.

4. Bekämpfung des Schädlingsbefalls von Kulturpflanzen

Wir arbeiten mit InstaDeep und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zusammen, um Heuschreckenschwärme in Afrika besser zu erkennen, damit Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen werden können. Außerdem haben wir Wadhwani AI in Indien bei der Entwicklung einer KI-gestützten App unterstützt, die bei der Erkennung und Behandlung von Schädlingsbefall hilft. Das führte zu einer Verringerung des Pestizideinsatzes um 20 % und einer Steigerung der Gewinnspanne der Landwirt:innen um 26 %.









5. Unterstützung bei der Bewältigung von Bevölkerungsveränderungen

Open Buildings ist ein frei zugängliches Datenprojekt, bei dem KI zur Interpretation von Satellitenbildern eingesetzt wird, um die Lage und Geometrie von Gebäuden zu ermitteln. Diese Informationen sind für eine Reihe wichtiger Anwendungen nützlich – von Bevölkerungsschätzungen über Stadtplanung und humanitäre Hilfe bis hin zu Umwelt- und Klimawissenschaften. Das Projekt ermöglicht es Regierungen und Hilfsorganisationen, die Bedürfnisse der Einwohner:innen sowohl im Alltag als auch in Krisensituationen besser zu verstehen – und ist in Afrika, Bangladesch, Indonesien, Laos, Nepal, den Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Thailand und Vietnam verfügbar.

6. Erkennung von krankheitsverursachenden genetischen Variationen

Dank einer Partnerschaft mit PacBio nutzen Forscher:innen unsere Deep-Learning-Technologie DeepConsensus, um genetische Varianten, die Krankheiten verursachen, schnell und genau zu identifizieren. Dies wird Wissenschaftler:innen helfen, schwerwiegende genetische Erkrankungen aufzudecken, wie etwa ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs oder pulmonal-arterielle Hypertonie.

7. Menschen mit beeinträchtigter Sprache helfen, verstanden zu werden

Millionen von Menschen haben Schwierigkeiten, verstanden zu werden, wenn sie sprechen. Project Relate, eine Android-App, die auf der Grundlage von KI-Forschung entwickelt wurde, hilft Menschen mit beeinträchtigter Sprache, einfacher mit anderen zu kommunizieren. Es kann Sprache in Text umwandeln, eine synthetische Stimme verwenden, um das Gesagte zu wiederholen, oder direkt mit Google Assistant des Sprechenden kommunizieren, um eine beliebige Anzahl von Aufgaben zu erledigen – vom Abspielen eines Songs bis zum Einschalten des Lichts.

[Google-Blog]