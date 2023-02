YouTube: Es gibt ein neues ältestes Video – so wurden die Algorithmen überlistet und so wurde es bemerkt

Auf Googles Videoplattform YouTube gibt es ein neues ältestes Video. Klingt kurios, ist aber zumindest laut den offiziell abrufbaren Daten unter dem zuletzt ältesten Video und dem neuen ältesten Video korrekt. Allerdings ist der neue Spitzenreiter ein Fake, denn das Video ist deutlich jünger, als es suggeriert wird. Wir zeigen euch einige interessante Details, wie es dazu kommen konnte und woran man den Fake bemerken kann.



Es kann nur ein ältestes Video geben, so viel ist klar. Das erste jemals bei YouTube veröffentlichte Video ist Me at the zoo von YouTube-Gründer Jawed Karim. Ohne Zeitmaschine ist es nicht möglich, diesen Titel streitig zu machen und dennoch ist es einem Uploader vor wenigen Tagen gelungen, sich zeitlich ganze drei Wochen vor dem Original zu platzieren. Wir hatten schon vor einigen Tagen darüber berichtet.

Die schnellen Fakten: Das echte älteste Video stammt vom 23. April 2005 und wurde vermutlich tatsächlich an diesem Tag hochgeladen – es war ein Testvideo des Gründers. Der neue Spitzenreiter im Ältesten-Ranking stammt nach offiziellen Angaben der YouTube-Seite vom 6. April 2005. Ihr könnt die Videoseite Hier abrufen und findet es natürlich auch unten eingebunden. Der Inhalt des Videos ist nicht weiter originell, denn es ist nur das alte Logo, eine Musikuntermalung sowie ein angeblicher Gruß der drei YouTube-Gründer.

Doch es gibt Ungereimtheiten, mit denen man dem Fake schnell auf die Schliche kommt: Das Video hat eine Auflösung von 480p, was von YouTube allerdings erst seit 2008 unterstützt wird. Gut, der Gründer hätte diese Beschränkung vielleicht umgehen können, aber es wäre dennoch unwahrscheinlich. Deutlicher ist der Widerspruch beim Kanal: Der Kanal, auf dem das Video hochgeladen wurde, wurde im September 2005 erstellt – also erst fünf Monate nach dem Upload. Damit ist der Kanal zwar schon sehr alt, aber nicht alt genug.









Das echte älteste Video

Das Fake-älteste Video

Tatsächlich wurde das Fake-Video erst am 25. Januar 2023 hochgeladen. Der Uploader hat die Premiere-Funktion genutzt, mit der sich ein Datum für die Veröffentlichung festlegen lässt. Normalerweise sollte dieses natürlich in der unmittelbaren Zukunft liegen, doch durch einen Bug konnte der Uploader wohl einen Zeitpunkt in der Vergangenheit wählen. Dieses Datum wurde dem Video anschließend zugewiesen, sodass es jetzt das Video mit dem offiziell am weitesten zurückliegenden Upload-Datum ist.

Wir dürfen gespannt sein, ob YouTube das eines Tages korrigiert oder es dabei belässt.

[9to5Google]