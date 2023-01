YouTube: Es gibt plötzlich ein neues ältestes Video der Videoplattform – Uploader manipuliert Timestamp

Googles Videoplattform YouTube feiert in diesem Jahr den 18. Geburtstag und wird anlässlich dessen sicherlich in den kommenden Monaten auf die Anfänge zurückblicken – unter anderem auf das erste jemals hochgeladene Video. Jetzt ist es einem Uploader gelungen, sich diesen eigentlich einmaligen und nicht aufzuholenden Titel zu schnappen. Wir zeigen euch, wie das bewerkstelligt wurde.



Viele Menschen werden schon einmal davon gehört haben, dass das erste jemals veröffentlichte YouTube-Video Me at the zoo vom YouTube-Gründer Jawed Karim stammt. Man sollte davon ausgehen, dass man diesen Titel nicht streitig machen kann, aber zumindest visuell ist es jetzt dennoch einem Kanal gelungen. Denn das Karim-Video wurde am 24. April 2005 hochgeladen, ein weiteres Video hingegen angeblich am 6. April 2005. Aber wie kann das sein?

Es handelt sich um das Video mit dem Titel Welcome to YouTube!!! (Stilecht mit drei Ausrufezeichen), das unterlegt von Musik das alte Logo sowie die Namen der drei Gründer enthält. Hochgeladen wurde es am 25. Januar 2023, aber dennoch gibt YouTube den Zeitstempel des 6. April 2005 an. Gelungen ist es durch einen Bug in der Premiere-Funktion, die wohl ein Datum in der Vergangenheit angenommen hat.

Und so konnte per Premiere-Funktion das Upload-Datum auf Anfang April 2005 gesetzt werden. Offenbar haben die Algorithmen kein Problem damit, sodass es rein praktisch jetzt zwei älteste YouTube-Videos gibt. Bleibt abzuwarten, ob YouTube das eines Tages korrigiert.

