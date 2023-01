Google Home: Neue Wifi-Oberfläche zeigt sich – neues Design zur Verwaltung der Wifi-Geräte (Screenshots)

Rund um Google Home gibt es derzeit einige Updates, denn die Android-App hat bereits einige neue Möglichkeiten erhalten und es stehen weitere Umbauten vor der Tür. Jetzt zeigt sich eine überarbeitete Oberfläche für die Verwaltung der Wifi-Geräte, die bei Nutzung von Google Wifi oder Nest Wifi zum Einsatz kommt. Sieht schicker aus, ist in puncto Usability aber eher ein Rückschritt.



Schon vor längerer Zeit wurde die eigenständige Google Wifi-App zur Verwaltung von Nest Wifi und Google Wifi eingestellt und die Funktionalität in die Home-App integriert. Jetzt steht ein Update für diese separate Wifi-Oberfläche vor der Tür, das sich vielen Nutzern der Preview-Version zeigt: Auf den ersten Blick wird deutlich, dass einzelne Informationen jetzt wieder deutlicher voneinander getrennt sind. So hat jedes Wifi-Gerät eine eigene Umrandung in der Auflistung – hat man auch kürzlich in der neuen Google-App gesehen.

Bisher wurden alle Geräte in einer schlechter lesbaren Liste gezeigt (linker Screenshot). Doch obwohl die neue Auflistung auf klare Abgrenzungen setzt und die Lesbarkeit erhöht, hält man jetzt mit Informationen hinter dem Berg. Es lässt sich nicht mehr der Datenverbrauch und die Einstufung der Verbindungsqualität zugleich anzeigen, sondern nur noch eines von beiden. Die Auswahl ist über das Filtermenü möglich. Außerdem wurde der Pause-Button entfernt. Um ein Gerät für einen zuvor festgelegten Zeitraum zu pausieren, muss die jeweilige Detailseite geöffnet werden.

Auch auf der Detailseite hat sich einiges getan, wie ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt.









Links seht ihr einen Screenshot der alten Oberfläche und rechts die neue Variante. Es ist zu sehen, dass man jetzt die Geräte-Informationen priorisiert und nicht mehr die Verbindungsgeschwindigkeit sowie den Datenverbrauch in den Mittelpunkt stellt. Die zuvor direkt sichtbaren Diagramme rutschen etwas weiter nach unten. Beides ist dennoch schnell zu erreichen, denn der Umbau der Detailseite ist strukturell weniger umfangreich ausgefallen.

Das neue Design zeigt sich derzeit im Preview-Programm und ist somit im Testlauf. Wie lange es bis zum finalen Rollout für alle Nutzer dauert, lässt sich schwer sagen.

Letzte Aktualisierung am 29.01.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]