Künstliche Intelligenz: Google zeigt neue Text-zu-Musik-KI – komponiert überraschend gute Musik inkl. Gesang

Google will in den nächsten Monaten großen Schritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz zeigen und nicht weniger als 20 neue Produkte auf den Markt bringen. Jetzt hat man die ersten Ergebnisse eines Projekts im frühen Stadium gezeigt, das sich in intelligenter Kreativität übt: Mit MusicLM lässt sich Musik aus Text erzeugen. Die Ergebnisse wissen schon jetzt zu überzeugen.



Der Einsatz der Künstlichen Intelligenz wandelt sich so langsam von der Analyse hin zur Erzeugung von Inhalten. Google hat schon vor längerer Zeit Bildgeneratoren gezeigt, OpenAI ist ebenfalls mit DALL-E vertreten und hat spätestens mit ChatGPT einen Stein ins Rollen gebracht. Google-Forscher haben jetzt MusicLM vorgestellt, das Musik aus Text erstellen kann. Dafür muss einfach nur die Anforderung an das Musikstück in Textform eingegeben werden und schon wird die KI komponieren und musizieren.

Auf der Übersichtsseite des Projekts gibt es Hunderte Beispiele für die automatisch erstellten Musikstücke. Diese reichen von kurzen Tonfolgen über Entspannungsmusik und Hintergrundmusik bis hin zu großen Kompositionen. Länge, Instrumente, Stimmung und viele weitere Dinge können vorgegeben werden. Auf Wunsch komponiert die KI ganze Songs inklusive Gesang. Viel schlechter als die aktuellen Charts ist das Ergebnis nicht, wirklich beeindruckend.

Google hat das Ganze bisher nur vorgestellt, wird es aber vorerst nicht offiziell anbieten. Ein Grund dafür ist, dass die KI in etwa 1 Prozent der Fälle Stücke nahezu 1:1 zu den Trainingsvorlagen komponiert. Denn die KI wurde mit 280.000 Stunden Musik trainiert. Aber selbst wenn man das vollständig abstellen kann, was mit Googles großen Musik-Datenbanken kein Problem sein sollte (bei YouTube schafft man es ja auch), stellt sich die Frage nach einem konkreten Produkt und Geschäftsmodell. Es wird wohl nur noch eine Frage von Monaten sein, bis der erste KI-Song die Charts stürmt – und keiner wird es merken…

