GMail: Wo ist mein Paket? Android-App zeigt Tracking-Informationen detaillierter und direkt im Posteingang

Google bietet schon seit vielen Jahren eine Reihe von Möglichkeiten, um Pakete zu tracken und die Nutzer auf Wunsch auch aktiv über den veränderten Status zu informieren. Für erste Nutzer werden externe Google-Tools aber nicht mehr notwendig sein, denn ein vor längerer Zeit angekündigtes Update für GMail wird jetzt für erste Nutzer der Android-App ausgerollt. Je nach Freischaltung und Paketdienstleister lässt es sich aktivieren.



Paket-Tracking gibt es schon seit Jahren per Google Assistant, über das ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher oder auch über die Google Websuche, wobei sich die Abdeckung der verschiedenen Paketdienstleister in den letzten Jahren mehrfach geändert hat. Der gemeinsame Nenner ist stets GMail, aus dem die Paketnummern automatisch extrahiert wurden. Die Algorithmen waren stets recht gut darin, Versand-Mails zu erkennen und entsprechend die Paketnummer daraus abzurufen. Jetzt gibt es diese Funktion für erste Nutzer auch direkt an der Quelle.

Die GMail-App kann schon im Posteingang über den aktuellen Status des Pakets informieren, um das es in der E-Mail geht. Wird die E-Mail geöffnet, gibt es zusätzlich über dem eigentlichen Mail-Inhalt den Verlauf des Pakets, so wie ihr das auf obigen Screenshots sehen könnt. Der linke Screenshot zeigt die bisherige Umsetzung innerhalb von E-Mails. In den kommenden Monaten sollen aber auch verspätete Pakete erkannt und die entsprechenden Mails inklusive Hinweis wieder nach oben geholt werden.

Im November wurde der Rollout für US-Nutzer angekündigt und jetzt kommt die Funktion bei immer mehr Nutzern an. Bei mir ist es bisher nicht nutzbar, aber das kann bei euch anders sein. Schaut vielleicht in den Einstellungen vorbei und sucht nach dem Punkt „Pakettracking“. Ist es vorhanden, aktiviert es.

