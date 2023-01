Google Chrome: Entwicklung eingestellt – das neue Screenshot-Werkzeug kommt jetzt doch nicht

Der Funktionsumfang des Chrome-Browsers wächst immer weiter und hätte eigentlich schon bald durch ein neues Tool ergänzt werden sollen, das die Aufnahme und schnelle Bearbeitung ermöglicht. Doch daraus wird nichts, denn nach einem recht langen Testlauf zieht man dem Projekt den Stecker und hat es bereits aus den Entwicklerversionen entfernt. Es sieht nicht danach aus, dass eine solche Funktion so schnell zurückkommt.



Es dürfte für viele Nutzer zum Alltag gehören, einen Screenshot von einer Webseite anzufertigen, der für die unterschiedlichsten Zwecke verwendet wird. Die großen Betriebssysteme bieten grundlegende Möglichkeiten, aber dennoch wollte Google im Chrome-Browser eine eigene Umsetzung mit zusätzlichen Funktionen integrieren. Das Projekt ist recht weit fortgeschritten und ließ sich schon seit langer Zeit per aktiviertem Flag testen (#sharing-desktop-screenshots), doch jetzt wird es beendet.

We decided, after a great deal of UX feedback, that this component isn’t polished enough to ship and we don’t quite see a path to getting it there without a big rework. This change deletes the feature, the logic to install the component, and the wiring for it in the screenshot bubble.