Pixel: So lange wird Google die Smartphones noch mit Android-Updates versorgen – Pixel 4a bis Pixel 7

Es waren zwei wechselhafte Pixel-Wochen: Google hat die Pixel 7-Smartphones auf den Markt gebracht und nur wenige Tage zuvor den Pixel 4-Smartphones den Stecker gezogen, denn deren garantierte Update-Dauer ist abgelaufen. Grund genug, mal wieder einen Blick auf Googles offizielle Update-Listen zu werfen. Wir zeigen euch, wie lange Google die Geräte noch mit Updates versorgen wird und wo die geplanten Zielversionen liegen.



Eines der wichtigsten Argumente für die Pixel-Smartphones sind die garantierten Android-Updates und Sicherheitsupdates, die Google für einen gewissen Zeitraum garantiert und bis auf kleinere Ärgernisse in jüngster Zeit stets am ersten Tag der Verfügbarkeit für alle noch unterstützten Geräte ausrollt. Schon seit der zweiten Pixel-Generation gewährt Google mindestens drei Jahre Updates, das gilt sowohl für das Betriebssystem als auch für das Stopfen von Sicherheitslücken. Die Updates kommen schnell, zuverlässig und haben seit einiger Zeit sogar noch alle drei Monate die Pixel Feature Drops mit Zusatzfunktionen an Bord.

In puncto Sicherheitsupdates waren Samsung und sporadisch einige andere Hersteller in den letzten Monaten schneller dran, doch kürzlich wurde Google auch noch bei der garantierten Update-Dauer des Betriebssystems überholt. Samsung bietet für einzelne Geräte vier große Android-Updates und damit faktisch ein Jahr mehr als Google. Zwar spricht Google von Jahren und Samsung von Generationen, aber mit etwas gutem Willen kann man hoffen, dass es bei Samsung nicht nur eine Marketing-Formulierung, sondern lediglich eine eigene Absicherung ist. Es bleibt dabei: Samsung hat Google überholt.

Google hat für alle Smartphones die Pixel Feature Drops draufgelegt und den Update-Zeitraum ab den Pixel 6-Smartphones erweitert. Zwar bleibt man weiterhin bei drei Jahren Android-Updates, doch dafür bessert man bei den Sicherheitsupdates nach und garantiert diese nun für fünf Jahre. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass diese beiden Garantien auseinanderliegen und nicht zum selben Zeitpunkt enden. Bleibt abzuwarten, wann man das wieder vereinheitlicht oder zumindest ebenfalls ein viertes Android-Jahr drauflegt.









Pixel 7

Die Pixel 7-Smartphones sind taufrisch und werden erst in wenigen Tagen in den Händen der ersten Nutzer landen, die dann den vollen Update-Zeitraum genießen können: Drei Jahre Android-Updates und ganze 60 Monate Android-Sicherheitsupdates. Wer später einsteigt verpasst in dem Sinne natürlich nichts, denn die Updates sind ja inkrementell. Obige Liste bedeutet, dass ihr bis Herbst 2026 (wenn Android 17 erscheint) auf dem neuesten Stand bleibt und bis Oktober 2027 auch die Sicherheit im Rahmen der Möglichkeiten gewährleistet ist.

Pixel 6

Die Pixel 6-Smartphones als bisher erfolgreichste Pixel-Generation steht noch immer sehr gut da. Das erste Jahr ist vergangen, aber es stehen noch weitere zwei Jahre mit Android-Updates und vier weitere Jahre mit Android-Sicherheitsupdate bevor. Bis Herbst 2025, zum Erscheinen von Android 16, seid ihr auf dem neuesten Stand und bis Oktober 2026 sorgt Google für die nötige Sicherheit.

Pixel 5

Habt ihr euch vor länger Zeit für ein Pixel 5 entschieden, könnt ihr euch bis Oktober 2023 über Android-Updates und Sicherheitsupdates freuen. Das sind die versprochenen drei Jahre und auch aus heutiger Sicht noch ein angenehmer und komfortabler Zeitraum von eineinhalb Jahren. In ein oder zwei Jahren sieht man das als stolzer Pixel 5-Besitzer natürlich ein bisschen anders, aber immerhin sollte dann schon das Pixel 8 oder gar Pixel 9 auf den Markt kommen.

Pixel 4

PIxel 4-Nutzer müssen stark sein, denn der garantierte Update-Zeitraum für ihr Smartphone ist in diesen Tagen ausgelaufen. Google hat am Montag das letzte Sicherheitsupdate ausgeliefert, die Android 13 QPR Beta gibt es schon gar nicht mehr und auch von Android 14 muss man natürlich nicht träumen. Vermutlich wird man erneut ein „Best of“ drauflegen, das wir für Dezember dieses Jahres oder Januar 2023 erwarten. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.









Spannend wird es beim Pixel 4a. Das Smartphone wurde im August 2020 vorgestellt und war hierzulande erst ab dem 1. Oktober zu haben. Damit hatten Nicht-US-Nutzer keine Chance, die vollen drei Jahre Updates auszukosten. Zwei fehlende Monate von insgesamt 36 Monaten sind zwar vielleicht Haarspalterei, aber immerhin geht es hier um ein sehr zentrales Versprechen und um ein wichtiges Update – siehe folgender Absatz. Google wäre gut beraten, auf jeden Fall Android 14 auszuliefern. Aber es geht ja nicht nur um die Sicherheitsupdates.

Bekommt das Pixel 4a noch Android 14?

Das Pixel 4a wurde erst kürzlich auf Android 13 aktualisiert. Aber was ist mit Android 14? Kommt es im September, dann wird es das Update nach offiziellen Angaben nicht geben. Würde man die Update-Garantie um ein oder zwei Monate verlängern, gäbe es das Update und die Nutzer hätten zumindest Versions-technisch noch ein weiteres Jahr Freude am Gerät. Ihr seht, die zwei Monate spielen eine große Rolle. Immerhin spricht Google im Support-Center zusätzlich auch davon, die Smartphones ab Auslistung aus dem Google Store für mindestens 18 Monate versorgen zu wollen. Schon bald, spätestens im Februar 2023 zum Start der Android 14 Beta, werden wir es wissen. Langfristig wird das auch beim Pixel 6a mit Ablauf im Juli spannend.

Auf diese Betriebssystem könnt ihr euch freuen

Damit kommen wir dann zu den Ziel-Versionen für die Smartphones. Schauen wir uns einfach mal an, welche Android-Version ihr mit eurem Pixel-Smartphones Stand Heute erwarten könnt:

Pixel 4: Android 13

Android 13 Pixel 4a: Android 13 / Android 14 (siehe oben)

Android 13 / Android 14 (siehe oben) Pixel 4a 5G: Android 14

Android 14 Pixel 5: Android 14

Android 14 Pixel 5a: Android 14 / Android 15

Android 14 / Android 15 Pixel 6: Möglicherweise Android 15

Möglicherweise Android 15 Pixel 6a: Möglicherweise Android 16

Möglicherweise Android 16 Pixel 7: Möglicherweise Android 16

Das sind wohlgemerkt nur die garantierte Zeiträume und die Liste gilt auch nur dann, wenn Google nichts am Android-Konzept ändert. Vielleicht stellt man ja irgendwann auf einen zweijährigen Takt oder halbjährlichen Takt um. Vielleicht kommt es in Zukunft im Frühjahr und nicht im Herbst. Vielleicht treten andere unvorhersehbare Dinge auf, die eine Android-Version soweit verzögern, sodass es dann doch nicht mehr kommt. Nicht ohne Grund gibt Google ein Datum und keine Zielversion an.

[Google Support]