Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Jetzt noch schnell bestellen und Gratis Pixel Watch LTE oder Pixel Buds Pro erhalten!

Google hat die Pixel 7-Smartphones offiziell auf den Markt gebracht und den Verkauf gestartet, doch die starke Vorbestelleraktion läuft noch kurzzeitig weiter – aber ihr müsst schnell sein! Interessierte Nutzer können sich nur noch bis Montag ihr Smartphone bestellen und sich die Gratis Pixel Watch LTE oder Gratis Pixel Buds Pro sichern. Solltet ihr nicht verpassen!



Genau eine Woche nach der Präsentation hat Google die Pixel 7-Smartphones am Donnerstag offiziell in Deutschland auf den Markt gebracht. Die wirklich starken Vorbestelleraktionen laufen aber weiter, denn man möchte wohl auch den Käufern im stationären Handel die Möglichkeit geben, von den Prämien zu profitieren. Einfacher ist es aber in den diversen Onlineshops. Die wichtigen Informationen zu den Aktionen im schnellen Überblick findet ihr auf dieser Seite.

Bestellt ihr das Pixel 7, erhaltet ihr Gratis Pixel Buds Pro im Wert von 219 Euro. Entscheidet ihr euch für das Pixel 7 Pro, gibt es sogar eine Gratis Pixel Watch LTE im Wert von 429 Euro. Die Aktion gilt ab sofort bei allen teilnehmenden Händlern (Media Markt, Saturn, Amazon & Co) und läuft nur so lange der Vorrat reicht oder bis zum 17. Oktober, also kommenden Montag. Dass Google den Smartphone-Preis nicht angehoben hat, ist schon aller Ehren wert, aber diese Prämien sind (Verzeihung) der absolute Wahnsinn. Der Preis des Pixel 7 Pro von 899 Euro wird damit nahezu halbiert!

Alle Informationen zu den neuen Pixel 7-Smartphones findet ihr in diesem Artikel.

Pixel 7 bestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Media Markt | Saturn | Amazon

Pixel 7 Pro bestellen + Gratis Pixel Watch LTE: Media Markt | Saturn | Amazon

Pixel 7 Aktionsinfo + weitere Pakete: Media Markt | Saturn

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 11.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Beim Kauf eines Google Pixel 7 kannst du dir Google Pixel Buds Pro und beim Kauf eines Google Pixel 7 Pro kannst du dir eine Google Pixel Watch LTE als Geschenk sichern (vorbehaltlich der jeweiligen Verfügbarkeit). Das Angebot gilt nur bei teilnehmenden Einzelhändlern und bei Einhaltung der Aktionsbedingungen im Aktionszeitraum vom 06.10.2022 ab 16:45 Uhr MESZ bis zum 17.10.2022 um 23:59 Uhr MESZ. Teilnehmer müssen eine Lieferadresse in Deutschland angeben. Die Verwendung von Nachsendeadressen (und ähnlichen Diensten) ist ausgeschlossen.

» Hier gehts zur Aktionsseite

Pixel 7 bestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Media Markt | Saturn | Amazon

Pixel 7 Pro bestellen + Gratis Pixel Watch LTE: Media Markt | Saturn | Amazon

Pixel Watch bestellen + 50 Euro Gutschein: Media Markt | Saturn | Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 11.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!