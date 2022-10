Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Google hat die neuen Smartphones offiziell vorgestellt – jetzt ab 649 Euro vorbestellbar

Google hat die Pixel 7-Smartphones endlich offiziell vorgestellt! Die im Vorfeld wie üblich sehr umfangreich geleakten Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro wurden vor wenigen Minuten mit allen bereits erwarteten Spezifikationen vorgestellt. Erfreulich sind aber nicht nur die Spezifikationen, sondern auch der Verkaufspreis, der im Vergleich zm Vorjahr unverändert bleibt und zusätzlich mit starken Vorbesteller-Aktionen unterstützt wird.



Wer als Tech-interessierter Nutzer in den letzten Wochen und Monaten auch nur einen Funken Aufmerksamkeit auf Smartphones gerichtet hat, wird die beiden neuen Pixel 7-Smartphones bereits kennen – denn vorab wurde wie üblich wirklich alles geleakt. Alle zuletzt durchgesickerten Informationen haben sich als authentisch erwiesen und auch Google hat die Smartphones in den letzten Wochen mehrfach gezeigt, im Detail präsentiert und sogar schon kleine Werbekampagnen gefahren. Das heutige Event markiert lediglich den offiziellen Startschuss.

Die wichtigsten Neuerungen in kurzen Stichpunkten: Es gibt wie üblich zwei Smartphones (Pixel 7 und Pixel 7 Pro), beide setzen auf das etablierte Design der Vorgänger und unterscheiden sich vor allem in der Akku-Kapazität, der Displaygröße sowie der verbauten Kamera-Phalanx (siehe Specs). Google verbaut bereits zum zweiten Mal den hauseigenen Tensor-SoC, der in der zweiten Generation erschienen ist und nach eigenen Angaben an vielen Stellen aufgerüstet wurde – erneut in Kooperation mit Samsung. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Smartphones ganze fünf Jahre lang mit Sicherheitsupdates versorgt werden, aber nur drei Jahre mit Android-updates.

Das Pixel 7 nimmt die Rolle des soliden Standardgeräts ein, dessen Leistungen für die allermeisten Nutzer vollkommen ausreichend sein dürften. Das Pixel 7 Pro wendet sich an Profi-Nutzer im gehobeneren Bereich. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen im Überblick.









Pixel 7 – alle Details

Codename: Cheetah

Abmessungen: 155.6 x 73.1 x 8.7 mm

Display: 6,3 Zoll, 1080×2400 @ 90 Hertz

Displaybeleuchtung: 800 Nits (Manuell) | 500 Nits (Automatik)

SoC: Tensor 2 ( Alle Infos )

Speichervarianten: 128 GB / 256 GB

Farben: Obsidian, Snow, Lemongrass (Hier seht ihr die Farben)

(Hier seht ihr die Farben) Betriebssystem: Android 13

Hauptkamera: 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer (Samsung GN1)

Weitwinkelkamera: 12-MP-Ultraweitwinkelkamera (Sony IMX381)

Frontkamera: 11 Megapixel Samsung 3J1 mit 4K

Weiteres: Entsperren per Gesichtserkennung , Bluetooth LE Audio , Fingerabdrucksensor im Display , Hall-Sensor

, , , Preis: ab 649 Euro

Pixel 7 Pro – alle Details

Codename: Panther

Abmessungen: 163 x 76.6 x 8.7mm

Display: 6,7 Zoll, 1440×3120 @ 120 Hertz

Displaybeleuchtung: 1000 Nits (Manuell) | 600 Nits (Automatik)

SoC: Tensor 2 ( Alle Infos )

Speichervarianten: 128 GB / 256 GB

Farben: Obsidian, Snow, Hazel (Hier seht ihr die Farben)

(Hier seht ihr die Farben) Betriebssystem: Android 13

Hauptkamera: 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer (Samsung GN1)

Weitwinkelkamera: 12-MP-Ultraweitwinkelkamera (Sony IMX381)

Zoom-Kamera: 48-MP-Kamera mit Teleobjektiv (5X Zoom) [Samsung GM1]

Frontkamera: 11 Megapixel Samsung 3J1 mit 4K

Weiteres: Entsperren per Gesichtserkennung , Bluetooth LE Audio , Fingerabdrucksensor im Display , UWB , Hall-Sensor

, , , , Preis: ab 899 Euro

Verfügbarkeit

Beide Smartphones können ab sofort vorbestellt werden und sind im Rahmen einer starken Vorbesteller-Aktion verfügbar. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt am 18. Oktober. Wer sich jetzt für ein Pixel 7 entscheidet, erhält die Pixel Buds Pro Gratis. Greift ihr zum Pixel 7 Pro, gibt es sogar die Pixel Watch LTE Gratis – eine Ersparnis von 429 Euro bzw. 219 Euro für die Buds. Alle Infos im verlinkten Artikel. Wer nun direkt bestellen möchte, kann das unter den folgenden Partnerlinks tun. Alle Infos zum Ablauf der Aktionen gibt es in diesem Artikel.

Pixel 7 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Media Markt | Saturn | Amazon

Pixel 7 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch LTE: Media Markt | Saturn | Amazon

Pixel 7 Aktionsinfo + weitere Pakete: Media Markt | Saturn

Weiteres