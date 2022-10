Pixel Watch: Googles erste Smartwatch wurde offiziell vorgestellt! Jetzt ab 379 Euro mit Aktion vorbestellbar

Der Tag ist wirklich gekommen: Google hat vor wenigen Minuten die erste Pixel Watch vorgestellt, die gleich in zwei verschiedenen Versionen erscheinen wird. In den letzten Wochen und Monaten gab es sehr viele Leaks rund um Googles erste Smartwatch und wie üblich haben sie sich allesamt als korrekt erwiesen. Der erste Smartwatch-Anlauf des Unternehmens ist ab sofort zu einem Preis von 379 Euro bzw. 419 Euro mit einer Händler-Aktion vorbestellbar.



Über Jahre konnte man daran zweifeln, ob Google tatsächlich eine eigene Smartwatch vorstellt und dem Betriebssystem Wear OS endlich die notwendige Unterstützung bietet – doch spätestens seit Frühjahr 2022, als Google sie erstmals angekündigt hat, war es belegt. Jetzt hat man die Smartwatch endlich offiziell vorgestellt, über die wir schon sehr viel erfahren haben und deren Leaks im Vorfeld sich wie gewohnt allesamt als richtig erwiesen haben.

Die Smartwatch steht nicht nur wegen dem Status als erste Generation unter Beobachtung, sondern auch wegen der erhofften Auswirkungen auf den Android-basierten Smartwatch-Markt. Google erhofft sich einen großen Schub, so wie das schon seit dem vergangenen Jahr der Samsung Galaxy Watch 4 und 5 gelungen ist. Die Smartwatch wird aufgrund von Googles Reichweite und Kontrolle über Hardware und Software von Anfang an mit der Apple Watch verglichen werden. Leider hat dieser Vergleich auch Google erfasst und die Preisgestaltung in diese Richtung gedrängt.

Die Pixel Watch soll der perfekte Companion zu den Pixel 7-Smartphones werden und bietet durch den völligen Neueinstieg in diesen Markt jede Menge Neuerungen. Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Eckdaten sowie Informationen, die Google zur Veröffentlichtung der Smartwatch vermeldet hat. Auch die Pixel Watch App wurde bereits freigeschaltet.









Das ist die Pixel Watch

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel Watch

Google Pixel Watch Interne Bezeichnung: Rohan

Rohan Varianten: LTE oder WIFI

LTE oder WIFI Größe: 40mm

40mm Displaygröße: 30mm

30mm Soc: Samsung Exynos 9110 (eventuell als Tensor?)

Samsung Exynos 9110 (eventuell als Tensor?) Speicher: 32 Gigabyte

32 Gigabyte RAM: 1,5 Gigabyte

1,5 Gigabyte Akku: 300 mAh, Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden

300 mAh, Akkulaufzeit bis zu 24 Stunden Aufladen: USB-C mit kabellosen Ladeadapter

USB-C mit kabellosen Ladeadapter Verbindungen: Bluetooth, Wifi und optional LTE

Bluetooth, Wifi und optional LTE Weiteres: GPS & bis 50 Meter Tiefe wasserdicht, tiefe Integration der Fitbit-Dienste

GPS & bis 50 Meter Tiefe wasserdicht, tiefe Integration der Fitbit-Dienste Farben: Obsidian, Chalk, Charcoal, Hazel

Die Smartwatch verfügt über austauschbare Armbänder, die Google zu einem Preis von 49 Euro separat verkauft, aber natürlich ist das Startband in beiden verfügbaren Größen mit im Paket. Zum Start stehen zehn verschiedene Armbänder zur Auswahl, im Laufe der Zeit werden es immer mehr werden, die sich sowohl in der Materialwahl als auch in der Farbe voneinander unterscheiden.

Verfügbarkeit

Die Pixel Watch kann ab sofort zu einem Preis von 379 Euro für die Wifi-Version und 429 Euro für die LTE-Version vorbestellt werden. Im Rahmen der Vorbestellung dürfen sich allen frühen Käufer bei den Händlern Saturn und Media Markt auf einen 50 Euro-Gutschein freuen. Ausgeliefert wird sie ab dem 18. Oktober. Alle Informationen zu dieser Aktion findet ihr in diesem Artikel.

Pixel Watch vorbestellen: Media Markt | Saturn | Amazon

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)









Mehr Informationen in Kürze…

