Google hat vor wenigen Minuten das Pixel Tablet etwas ausführlicher vorgestellt, das man schon vor einigen Monaten erstmals gezeigt und in den folgenden Monaten praktisch nicht mehr erwähnt hat. Das erste Tablet aus dem Hause Google seit vielen Jahren richtet sich vor allem an Smart Home-Nutzer, denn es kann dank eines Standfußes auch als Smart Display genutzt werden.



Wir hatten schon erwartet, dass Google heute Nachmittag nicht nur die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch vorstellen wird, sondern auch das Pixel Tablet präsentiert oder zumindest mit etwas mehr Details ankündigen wird. Zwar wird es nicht gleich auf den Markt kommen und sich noch bis Anfang 2023 Zeit lassen, aber grundsätzlich hat man genau das bestätigt, was zuvor schon geleakt worden ist. Es wird sich als Smart Home-Display verwenden lassen.

Viele Details hat man noch nicht verraten, sondern nur wichtige Infos wie „großartiger Sound mit dem Dock“ oder „Tensor G“ in den Ring geworfen. Stattdessen gab es eine Reihe von Fotos sowie ein Video vom Dock, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Alles was bisher über die beiden Tablets bekannt ist (denn im Frühjahr wird noch eine Pro-Version erscheinen), könnt ihr in diesem Artikel nachlesen. Was es mit den neuen Docks auf sich hat, haben wir euch erst vor wenigen Stunden in diesem Artikel zusammengefasst.

Wir dürfen gespannt sein, ob und wann Google bis Anfang des kommenden Jahres noch weitere Details verraten wird oder uns erst einmal damit allein lässt. Vermutlich wird es 2023 auch noch einmal zu Beginn des Jahres interessant, denn neben dem Pixel Tablet mit Smart Home-Funktion soll Gerüchteweise auch noch ein neues Pixel-Smartphone im Budget-Bereich kommen. Dazu später mehr, jetzt erst einmal die Pixel Tablet-Medien.

















