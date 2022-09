Pixel Tablet: Googles Tablet macht große Fortschritte – neue Leaks verraten Displaygröße, Speichergröße & mehr

Nach der umfangreichen Flut an Leaks und Teasern rund um die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch könnte man fast vergessen, dass sich noch weitere Produkte in Entwicklung befinden. Jetzt gibt es neue Informationen zum Pixel Tablet, das schon bald als Smart Home-Gerät auf den Markt kommen und dementsprechend eine eher mäßige Ausstattung haben soll. Neue Leaks verraten die Displaygröße und die geplanten Speichergrößen.



Das Pixel Tablet wird in zwei verschiedenen Versionen erscheinen, wovon die eine mutmaßlich deutlich früher auf den Markt kommt als der Pro-Ableger. Glaubt man aktuellen Informationen, dann befindet sich das erste Pixel Tablet bereits in der EVT-Phase. Das bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und man nun den letzten Testlauf vor der Massenproduktion startet. Meine Vermutung, dass das erste Tablet noch in diesem Jahr auf den Markt kommt und mit dem Nest Smart Display verschmilzt, ist also noch im Rennen.

Kommen wir zu den neuen Informationen: Laut der Quelle soll das Pixel Tablet ein 10,95 Zoll-Display haben, was im Marketing vermutlich zum 11 Zoll-Display aufgewertet wird. Als Speichervarianten stehen 128 Gigabyte und 256 Gigabyte im Raum – die Nutzer werden offenbar auch bei diesem Gerät die Wahl haben. Die Wahlmöglichkeit finde ich für die Smart Home-Version ein wenig überraschend, sodass es möglicherweise noch weitere Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten geben könnte.

Bestätigt ist außerdem die Nutzung eines USI 2.0 Stylus, also der Nutzung einer standardisierten Stifteingabe. Das war dann auch schon wieder alles. Aber weil die Entwicklung nun abgeschlossen ist und sich an den Spezifikationen somit nichts mehr ändert, wäre es gut möglich, dass Google das Pixel Tablet erneut am 6. Oktober zum ‚Made by Google‘-Event auf der großen Bühne zeigt.

» Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Neuer Leak verrät die US-Preise der Smartphones – es wird deutlich teurer werden

» Pixel Buds Pro: Googles smarte Kopfhörer finden sich in jedem Pixel-Teaser – kommt da noch etwas?

Letzte Aktualisierung am 10.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]