Pixel Buds Pro: Googles smarte Kopfhörer finden sich in jedem Pixel-Teaser – kommt da noch etwas?

Das Teaser-Marketing rund um die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch laufen auf Hochtouren, denn Google legt in diesen Tagen immer wieder mit neuen Bildern, Videos und Informationen nach. Dabei springt ein Detail immer wieder ins Auge, das vielleicht noch bedeutsam werden könnte: Auf praktisch jedem Bild und in jedem Video tauchen die Pixel Buds Pro auf, die schon seit zwei Monaten auf dem Markt sind.



In diesen Tagen dreht sich bei Google alles um die kommenden Pixel-Produkte, die das ‚Made by Google‘-Event dominieren und mögliche weitere Produktankündigungen überschatten werden. Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass das Marketing in den Tagen und Wochen vor dem Release jede Menge Teaser-Informationen veröffentlicht. Normalerweise sind darauf allerdings nur einzelne Produkte zu sehen, doch in diesem Jahr gibt es ein Dreiergespann. Neben den Pixel 7-Smartphones und der Pixel Watch tauchen immer wieder auch die Pixel Buds Pro auf.

Die große Frage ist, warum man das Produkt, das schon im Mai vorgestellt wurde und seit Juli auf dem Markt ist, so in den Mittelpunkt des Oktober-Events stellt. Klar, man will ein starkes Dreiergespann schaffen und hofft darauf, dass Pixel-Nutzer möglichst alle drei Produkte kaufen, aber kann das Grund genug sein? Selbst auf der Einladung zum Event wurden die Pixel Buds Pro gezeigt, während man das ebenfalls erwartete mysteriöse Nest-Produkt bisher noch nicht gesehen hat.

Daher ist zu erwarten, dass man die Pixel Buds Pro nicht nur auf den Teasern zeigt, sondern auch noch einmal mit auf die große Bühne des ‚Made by Google‘-Events nimmt und parallel zur Smartwatch und den Smartphones vorstellen oder zumindest anpreisen wird. Das könnte man dann natürlich auch mit dem Pixel 6a, dem neuen Chromecast HD oder anderen aktuellen Produkten tun.









Gibt es eine große Pixel Buds Pro-Ankündigung?

Spätestens seit gestern wissen wir, dass ein großes Pixel Buds Pro-Update vor der Tür steht, das eine ganze Reihe neuer Funktionen mitbringen wird: Spatial Audio, ein neuer Equalizer, eine überarbeitete Lautstärkebalance und einiges mehr. Aber das ist ein reines Software-Update, das man normalerweise im Rahmen eines Pixel Feature Drop ausliefert, mit einem langweiligen Blogpost ankündigt und den Rest den Medien überlässt. Auch wenn es lang erwartete Funktionen sind, ist das eigentlich nichts für die große Bühne?

Ich kann mir ehrlich gesagt keinen Reim darauf machen, warum die Pixel Buds Pro so im Zentrum des Vorab-Marketings stehen. Vielleicht ist es ein Wunschdenken nach Ankündigungen, die nicht vorab geleakt worden sind – was heutzutage bekanntlich eine Seltenheit ist. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch irgendwas kommt. Am 6. Oktober wissen wir mehr.

» Pixel Buds Pro: Google bringt neue Funktionen auf die smarten Kopfhörer – Teardown verrät alle Details

» Google Chromecast HD: Der neue Google TV-Dongle ist da! Ab sofort in Deutschland für 39,99 Euro verfügbar

Letzte Aktualisierung am 11.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!