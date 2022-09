Pixel Watch & Google Fotos: Neues Watch Face bringt Bilder aus Google Fotos auf die Smartwatch (Teardown)

Die erste Pixel Watch steht vor der Tür und dank zahlreicher Teaser konnten wir mittlerweile einen Blick auf die Watch Faces werfen, die ab Werk mitgeliefert werden. Bisher hatten diese ein zurückhaltendes Design gemeinsam, doch das könnte sich ändern, denn jetzt wurde eine interessante Funktion in der Android-App von Google Fotos entdeckt. Nutzer sollen Bilder direkt an ein Watch Face senden können.



Mit den Wear OS Watch Faces ist es möglich, die Darstellung auf dem Hauptbildschirm der Smartwatch zu verändern, denn es handelt sich um Skins in Form von Mini-Apps, die auf eine vollständig eigene Oberfläche setzen können. Google geht es laut den ersten Watch Face-Bildern sehr klassisch an, dürfte in Zukunft aber auch etwas auffallendere Darstellungen veröffentlichen. Eine zeigt sich jetzt zumindest in Form eines Teardowns.

In der Google Fotos-App gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass Nutzer einzelne oder mehrere Bilder an ein Wear OS Watch Face senden können. Die Verwaltung dürfte offenbar vollständig über Google Fotos laufen, denn über die App lassen sich die Bilder auch wieder entfernen. Gut möglich, dass das Watch Face von der Google Fotos-App bereitgestellt wird. Wie die Bilder dargestellt werden und welche Funktionen oder Zusatzinformationen es bietet, ist bisher nicht bekannt. Es wird aber eine noch nicht bekannte Maximalanzahl an Bildern geben.

Es ist davon auszugehen, dass dieses Watch Face zuerst Pixel Watch-exklusiv sein wird und vielleicht auch ein Google One-Abo voraussetzt. Langfristig sollte so etwas aber für alle Wear OS-Nutzer bereitstehen, denn die Konkurrenz bietet Ähnliches.

