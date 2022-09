Pixel Watch: Google zeigt die Smartwatch jetzt in voller Pracht – neues Video mit vielen Details (Galerie & Video)

In wenigen Tagen wird die erste Pixel Watch vorgestellt und nachdem sich Google lange Zeit eher bedeckt gehalten hat, feuert man jetzt aus allen Rohren und hat ein knappes Designer-Video veröffentlicht. In diesem Video können wir die Smartwatch in voller Pracht von allen Seiten sehen, einen Blick auf mehrere Watch Faces werfen, sehen den Armband-Verschluss und erfahren neues über das Display.



Die erste Pixel Watch steht vor der Tür und nachdem Google in den letzten Stunden einige Bilder veröffentlicht hat, legt man jetzt mit dem ersten Video nach, das ausschließlich der neuen Smartwatch gewidmet ist. Es handelt sich um eine Art Designer-Video, das auf die Details eingeht und in der Form vermutlich auch auf der großen Bühne gespielt wird, um wenige Sekunden vor der ausführlichen Präsentation einen ersten Eindruck zu vermitteln.

Im Video sehen wir die Smartwatch von allen Seiten und können erstmals Live anschauen, wie der Verschluss für die Armbänder funktioniert: Das Gehäuse muss einfach um 1/8 gedreht werden und schon öffnet oder schließt sich der Verschluss – ihr seht es im Video. Außerdem können wir kurzzeitig erkennen, dass man für das Display auf Gorilla Glas setzt. Das ist nicht wirklich überraschend, wird nun aber durch das Video bestätigt.

In der folgenden Galerie könnt ihr einen Blick auf einige Watch Faces werfen, die in diesem Spot vorkommen und somit eindeutig für den Start angeteasert werden. Ich denke, dass Googles Marketing in diesen Tagen das ganze Pulver verschießt und es in der nächsten Woche noch einmal etwas ruhiger angehen lässt – aber man weiß ja nie.

















Damit haben wir jetzt den vollen Blick auf die beiden wichtigen kommenden Produkte. Denn erst vor wenigen Stunden haben wir euch das Pixel 7 von vorn gezeigt, was ebenfalls nach vielen Leaks von der Rückseite ein Novum gewesen ist.

