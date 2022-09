Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Google zeigt die Smartphones erstmals von vorn – endlich ein Blick auf das Display

Nachdem Googles Marketing immer wieder nur Teaser für die kommenden Geräte veröffentlicht hat, brechen jetzt offenbar alle Dämme und man veröffentlicht gefühlt im Stundentakt neues Bildmaterial. Jetzt wurden erstmals Bilder veröffentlicht, die die Pixel 7-Smartphones von vorn zeigen. Tatsächlich haben wir sie bisher immer nur von hinten betrachten können, sodass es die ersten offiziellen Bilder der Vorderseite sind.



Ein schöner Rücken kann entzücken, das gilt auch für die Pixel-Smartphones. Doch weil Smartphones im ausgeschalteten Zustand von vorn mittlerweile „langweilig“ geworden sind und nur noch aus Display bestehen, ist die Rückseite eben interessanter und der Teil, an dem man sich von der Konkurrenz unterscheidet. Die Pixel 7-Smartphones sind, wie schon die Vorgänger, eindeutig an der Rückseite zu erkennen, während sie von vorn wie jedes andere Gerät aussehen.

Dennoch wollen wir ein Blick auf das Display werfen, das sich erstmals auf offiziellen Bildern zeigt. Google hat jetzt gleich zwei Fotos in einer geschlossenen Gruppe für Pixel Superfans veröffentlicht, die natürlich sehr schnell ihren Weg an die Öffentlichkeit gefunden haben. Wir sehen zuerst ein Sammelbild des neuen Pixel-Teams bestehend aus Pixel 7, Pixel Watch und Pixel Buds. Das Smartphone ist auf diesem Bild eingeschaltet und zeigt interessanterweise das Datum des 4. Oktober auf dem Display – obwohl das Pixel-Event erst am 6. Oktober stattfindet. Hat man das etwa kurzfristig verschoben? Würde dazu passen, dass die Smartphones auch an einem Dienstag in den Verkauf gehen sollen.

Das zweite Bild ist in puncto Display schon etwas interessanter, denn wir sehen es mit mehr Details. Natürlich ist die Kamera wieder in der oberen Mitte des Displays platziert und damit an gewohnter Stelle. Doch wie sieht es mit der Krümmung des Displays und dem Umfang der Displayumrandung aus? Offenbar hat man in beiden Punkten auf die Wünsche der Nutzer gehört und beides möglichst gering gehalten.









Es ist bei weitem nicht der erste Teaser in diesen Tagen. Denn erst gestern hat man ein neues Video der Pixel 7-Smartphones und Pixel Watch veröffentlicht und in den Tagen zuvor schon mehrere Bilder gezeigt. Daher ist zu erwarten, dass das in den nächsten Tagen so weitergeht und wir noch mehr Detailaufnahmen der Geräte erhalten, über die ohnehin auf technischer Seite schon so gut wie alles bekannt geworden ist.

