Pixel 7 & Pixel Watch: Google veröffentlicht neues Video – zeigt Smartphones und Smartwatch im Detail (Video)

Das ‚Made by Google‘-Event rückt langsam näher, denn Google wird in genau zwei Wochen die neuen Pixel 7-Smartphones und die erste Pixel Watch vorstellen, die ohne Frage trotz weiterer Ankündigungen das Highlight der Präsentation sein werden. Um die Wartezeit zu verkürzen, hat man jetzt erneut ein kurzes Teaservideo veröffentlicht, in dem sowohl die Smartphones als auch die Smartwatch aus neuen Blickwinkeln zu sehen sind.



Googles Marketing kann es nicht lassen und legt schon wieder mit einem neuen Video nach, in dem die Pixel 7-Smartphones und auch die Pixel Watch sowie die bereits am Markt befindlichen Pixel Buds zu sehen sind. Erst gestern hatte man ein Werbevideo für das Pixel 7 veröffentlicht und jetzt zeigt man einige weitere Aufnahmen der beiden Smartphones, die aber leider keine neuen Details verraten, sondern lediglich einen Einblick geben, wie die Marketingbilder zu den Geräten aussehen werden.

Spannender sind die Aufnahmen der Pixel Watch, denn wir sehen ein neues Watch Face, das sehr dezent, aber dennoch wiedererkennbar ist. Es setzt auf eine analoge Darstellung der Uhrzeit, was bei Googles gewählter kreisrunder Form vielleicht häufiger gegenüber der digitalen Anzeige bevorzugt werden dürfte. Statt Ziffern finden sich am Rand kleine Symbole in Form von Kreisen, Quadraten mit abgerundeten Ecken, Dreiecken, Fünfecken sowie in Pillenform und am unteren Rand statt der Ziffer 6 das Google-G.

Außerdem erhalten wir einen Blick auf die Krone der Smartwatch, die als physisches Bedienelement natürlich hervorsticht und zum Design der Smartwatch passen muss. Diese ist an der Seite glatt gehalten und an der Oberfläche geriffelt, sodass man sie sehr leicht und ohne großen Kraftaufwand drehen können wird. Im Folgenden findet ihr das Video sowie die beiden Detailaufnahmen. Und schon wieder sind die Pixel Buds zu sehen…









