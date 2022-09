Pixel Watch: In diesen Farben wird Googles Smartwatch verfügbar sein – Leaks verraten Farben und Designs

Die Uhr tickt, denn Google wird schon in wenigen Tagen die erste Pixel Watch vorstellen, über die in den letzten Wochen sehr viele Informationen bekannt geworden sind – inklusive Verkaufsstart und Preisgestaltung. Was uns bisher noch gefehlt hat, sind Angaben zu den verfügbaren Farben der Smartwatch, aber natürlich wurden auch diese jetzt vorab geleakt. Google soll die Smartwatch in vier verschiedenen Farben auf den Markt bringen und auch viele Armbänder planen.



Die Wartezeit auf die erste Pixel Watch ist bald zu Ende, denn Google wird die Smartwatch am 6. Oktober vorstellen und nach letzten Informationen wohl spätestens am 4. November in den Verkauf bringen. So wie andere Pixel-Geräte, wird auch die Pixel Watch in unterschiedlichen Farben erhältlich sein, wobei es zum Start vier verschiedene Farbgebungen geben soll. Drei Farbtöne, aus denen sich durch das doppelte Silber vier Varianten ergeben.

Leider gibt es noch keine Bilder der Farben, aber es wird wohl nur noch eine Frage von Tagen sein, bis auch dieses Material zur Verfügung steht. Natürlich gilt diese Farbgebung nur für das Smartwatch-Gehäuse selbst und nicht für das Armband, denn dieses wird beliebig austauschbar sein und im Laufe der Zeit in sehr vielen verschiedenen Varianten erhältlich sein. Ein weiterer Leak verrät schon jetzt, in welchen Designs die Armbänder angeboten werden sollen.









Auch bei den Bändern orientiert man sich an den Farben, die man für diesen Jahrgang schon bei den Pixel 7-Smartphones gesehen hat. Im Tweet ist von acht verschiedenen Designs die Rede und zwei davon sollen zusätzlich als Lederversion angeboten werden. Das bedeutet, dass Google zum Start wohl acht verschiedene Armbänder anbieten wird und erst später selbst oder durch Kooperationen bzw. Drittanbieter nachlegt. Es muss sich zeigen, ob sich da ein ähnlicher Marke wie bei der Pixel Watch bilden wird.

Alle Armbänder sollen in drei verschiedenen Größen angeboten werden. Bevor ihr euch jetzt schon vorab eine Farbkombination aussucht, solltet ihr allerdings bedenken, dass Google möglicherweise nicht alle Farben zum Start weltweit anbieten wird. Das gilt sowohl für die Uhr-Farben als auch für die ARmband-Designs.

