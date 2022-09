Pixel 7, Pixel 7 Pro & Pixel Watch: Es wird wohl teuer – Googles Verkaufspreise gehen ins Vierstellige (Leaks)

Die neuen Pixel-Produkte werden nicht mehr lange auf sich warten lassen und mittlerweile gehen auch die Leaks rund um die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch in die Endphase. Britische Händler sollen jetzt die Verkaufspreise der Produkte verraten haben und diese zeigen aus Nutzersicht leider in die falsche Richtung. Es dürfte deutlich teurer werden.



Mit den Pixel 6-Smartphones hat Google große Erfolge gefeiert, die sich sicherlich zu einem gewissen Anteil auch mit dem Verkaufspreis begründen lassen – doch schon bei der nächsten Generation wird man das wohl nicht mehr halten können. Jetzt sind Verkaufspreise für Pixel 7, Pixel 7 Pro und die Pixel Watch aufgetaucht. Diese stammen wohl von britischen Händlern und können daher lediglich eine Tendenz geben und noch nicht 1:1 auf Euro-Preise übertragen werden. Euro-Absturz, Energiekosten, Materialmangel, Kriegssorgen, Brexit & Co kann man als Unsicherheitsfaktoren für die Umrechnung anführen.

Pixel 7 128 GB: 1035 Euro

Pixel 7 256 GB: 1156 Euro

Pixel 7 Pro 128 GB: 734 Euro

Pixel 7 Pro 256 GB: 855 Euro

Pixel Watch: 331 Euro

Wie ihr sehen könnt, dürfte es in diesem Jahr deutlich teurer werden. Das Pixel 7 kann man ab 734 Euro haben, was knapp 100 Euro mehr als beim Pixel 6 sind. Bei höherer Speichervariante wird es natürlich teurer. Für das Pixel 7 Pro muss man wohl einen vierstelligen Betrag auf den Tisch legen – schöne Grüße an die iPhone-Käufer. Die Pixel Watch gibt man lediglich mit 331 Euro an, was in etwa in der gestern geleakten Preisspanne für die Pixel Watch liegt. Mit diesem Wissen kann man sagen, dass auch die Pixel 7-Preise in etwa realistisch sein sollten.

