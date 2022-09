Pixel 7 & Pixel Watch: Neue Leaks verraten deutschen Verkaufspreis und Verkaufsstart der neuen Produkte

Google wird schon in wenigen Wochen die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch vorstellen, die von einigen weiteren Geräten begleitet werden. Jetzt gibt es neue Informationen zum Verkaufsstart der beiden Produkte sowie zum möglichen Verkaufspreis der Pixel Watch. In jedem Fall wird es überraschend, denn die Angaben decken sich nicht mit den bisherigen Informationen.



Der sehr lange Leak-Zeitraum für die neuen Pixel-Produkte nähert sich so langsam dem Ende und man sollte meinen, dass die Informationen zwei Wochen vor der erwarteten Präsentation Handfest sind – aber das würde ich bisher noch nicht unterschreiben. Nehmt die neuen Details in diesem Artikel daher mit der gleichen Sicherheit, wie alle andere Informationen. Um verlässliche Infos zu liefern, haben wir euch erst gestern alle offiziellen Infos zu den Pixel 7-Smartphones aufgelistet.

Verkaufsstart der beiden Pixel-Produkte

Wir wissen, dass Pixel 7, Pixel 7 Pro und die Pixel Watch am 6. Oktober vorgestellt werden und möglicherweise direkt im Anschluss vorbestellt werden können. Aber wie lang läuft dieser Zeitraum und wann ist mit dem offiziellen Verkaufsstart zu rechnen? Laut von Händlern stammenden Informationen sollen die Pixel 7-Smartphones in Deutschland am 18. Oktober in den Handel kommen – das wäre ein Dienstag. Bisher hatten wir mit dem 13. oder 20. Oktober gerechnet.

Die Pixel Watch hingegen könnte noch etwas länger auf sich warten lassen und soll wohl erst am 4. November in den Verkauf gehen. Das ist jetzt auch nicht mehr die Welt, aber immerhin doch ein ganzer Monat nach der Präsentation. Immerhin verlängert sich somit aber auch der Zeitraum der Vorbestellung, die hoffentlich von einer starken Aktion begleitet wird.









Pixel Watch Verkaufspreis

Die Pixel Watch wird, nach allem was bisher bekannt ist, in zwei Versionen erscheinen: LTE oder Wifi. Bisher hatten wir mit einem Verkaufspreis von 399 Dollar für die LTE-Version gerechnet und entsprechend 50 bis 100 Dollar weniger für die Wifi-Version. Stolze Preise, die aber möglicherweise noch etwas breiter gefächert sind, als gedacht. Aktuelle Gerüchte sprechen nun von 249 bis 349 Euro für die WLAN-Version. Der Preis hängt von der weiteren Ausstattung ab.

Die LTE-Version soll es tatsächlich erst ab 399 Euro geben, sodass man vielleicht auch hier mit einer weiteren Preisspanne von 100 Euro nach oben rechnen kann. Wirklich happige Preise, bei denen Google hoffentlich sehr gute Gründe findet, um diese zu rechtfertigen. Denn nach allem was bisher bekannt ist, lässt es sich mit den Spezifikationen und der Akku-Laufzeit nicht begründen. Und wenn die Uhr mehr kostet als das Smartphone (Pixel 6a), dann scheint etwas nicht zu passen.

