Google Nest Wifi Pro: Leak verrät einige Details – nächste Mesh-Generation kombiniert Router und Zugangspunkt

Google wird in Kürze eine Reihe neuer Produkte vorstellen, allen voran natürlich die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch, aber es stehen wohl auch neue Nest-Produkte in der Warteschlange. Jetzt hat ein Onlineshop das Listing für einen neuen Google Nest Wifi Pro zu früh veröffentlicht und verrät einige Details zum kommenden Router, der ohne zusätzliche Zugangspunkte auskommt.



Es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass Google an einem neuen Nest Wifi-Router arbeitet, der anders als in der aktuellen Generation nur noch mit einem Gerät auskommt. Statt wie bisher den Router und die Zugangspunkte getrennt zu verkaufen, wird die Funktionalität nun wieder in ein Gerät gepackt. Wer ein Mesh-Netzwerk benötigt, kauft sich also mehrere Nest Wifi Pro. Das dürfte keinen großen Unterschied machen und ist in der Handhabung praktischer.

Jetzt wurde der neue Wifi-Router durch das Listing eines US-Shops geleakt und verrät erste Details. Das Produkt soll wohl 199 Dollar kosten, was sich aufgrund der Entwicklung der letzten Monate nicht mehr so einfach in Euro umrechnen lässt. Der Router soll ein drittes Band zwischen 6 und 7 Gigahertz nutzen können und könnte auch die Geschwindigkeit des aktuellen Routers mit 2,2 Gbps toppen.

Der neue Router soll „sehr bald“ verfügbar sein, vermutlich ab mitte Oktober, und wird in vier Farben erhältlich sein: Snow, Linen, Fog und Lemongrass.

[9to5Google]