Android TV & Google TV: Ein großer Erfolg – Googles Smart TV-Plattform konnten Verkaufszahlen verdoppeln

Google hat der TV-Plattform Android TV in den letzten Jahren mit vielen Updates sowie dem Neustart des Chromecast mit Google TV einen großen Push geben wollen – und das offenbar mit Erfolg geschafft. Wie aktuelle Statistiken jetzt verraten, konnte das Betriebssystem den Marktanteil stark steigern und die Anzahl der ausgelieferten Geräte innerhalb von drei Jahren gar verdoppeln.



Android TV ist schon seit längerer Zeit auf dem Markt und kann sowohl in Form einer externen Box als auch als vorinstalliertes Betriebssystem auf dem Smart TV sowie in der neuesten Variante per Dongle verwendet werden. Die ersten beiden Lösungen sind sehr praktisch, doch erst durch die Dongle-Variante mit dem Chromecast mit Google TV kam man in die erschwinglichere Preisregion, mit einem Produkt, das sich ohne große Probleme anstecken und verstauen / verstecken lässt.

Ein aktueller Blick auf die Marktanteile in Europa zeigt jetzt, dass die Zahl der ausgelieferten Geräte mit Android TV sich innerhalb von drei Jahren verdoppelt hat. Der Marktanteil unter den Neugeräten soll in Europa bei 20 Prozent liegen, was bei starken Konkurrenzplattform von Samsung, LG und je nach Region Amazon und Roku sicherlich ein recht passabler Wert ist. Es ist zu erwarten, dass die Anteile durch den in Kürze startenden Chromecast HD weiter steigen werden.

Vermutlich wird sich auch Google rund um die Präsentation des neuen Chromecast mit Google TV (das auf Android TV basiert und daher mitgezählt wird) zu solche Zahlen äußern.

» Chromecast HD: Das ist der neue Google TV-Dongle – alle Infos, viele Fotos, Verkaufspreise & mehr (Galerie)

