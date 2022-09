Pixel 6: Ärger mit Schutzhüllen? Hier findet ihr günstige Alternativen & Google wird Kaufpreis wohl erstatten

Viele Nutzer der Pixel 6-Smartphones dürften mit ihrem Gerät nach einigen Startschwierigkeiten sehr zufrieden sein und den Kauf nicht bereuen – von den Schutzhüllen kann man das allerdings nicht behaupten. Im Gegensatz zu einigen anderen Problemen handelt es sich bei der mangelhaften Schutzhüllen-Qualität nicht um Einzelfälle. Googles Kulanz und der Blick zur Konkurrenz ist daher sicherlich interessant.



Wir haben hier im Blog bereits mehrfach über die Probleme mit den Pixel 6-Schutzhüllen berichtet und zahlreiche Bilder sowie die mögliche Begründung für die unschönen Ergebnisse geliefert. Egal wo man liest, bei uns im Blog oder extern, gibt es stets nur Bestätigungen der Probleme und kein einziger Leser verteidigt die Hüllen. Daher kann man wohl davon ausgehen, dass das Problem mit der Materialauswahl und vielleicht auch dem Fertigungsprozess zu begründen ist und als Fakt gesehen werden kann.

Google dürfte den Kaufbetrag erstatten

Vielfach haben mir Nutzer berichtet (in den Kommentaren und per E-Mail), dass der Google-Kundenservice den Kaufpreis für die Hülle erstattet, wenn ihr euch meldet. Das ist keine Garantie, dass das bei allen Nutzern der Fall ist, aber eure Chancen als mögliche Betroffene stehen gut. Beantragt einfach eine Erstattung und wenn ihr diese bekommen solltet (oder vielleicht auch, falls es abgelehnt wird), schaut euch Alternativen an, die es natürlich auch gibt.

In der folgenden Amazon-Box findet ihr zwei Schutzhüllen für die Pixel 6-Smartphones sowie zwei Hüllen für die Pixel 6 Pro-Smartphones. Die Produkte haben mehrere Tausend Bewertungen und 4,6 bis 4,7 Sterne. In den Rezensionen liest man kaum Kritik, außer tatsächliche Einzelfälle, mögliche Versandprobleme oder Geschmacksfragen. Faktisch sehr gute Hüllen zum halben Preis der Originale, vielleicht hilft es euch weiter.

