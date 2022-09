Aktion im Google Store: Gratis Chromecast mit Google TV zum Pixel 6a; mit Trade-in schon ab 159 Euro & mehr

Im deutschen Google Store gibt es immer wieder interessante Aktionen rund um die Pixel-Produkte und einige weitere Marken, die in immer kürzeren Abständen ausgetauscht werden. Jetzt gibt es eine neue Aktion für alle Käufer des Pixel 6a, die auch gerne Inhalte auf dem großen Bildschirm konsumieren. Kauft ihr in den nächsten zwei Wochen ein Smartphone, gibt es einen Chromecast mit Google TV Gratis.



Im deutschen Google Store gibt es immer wieder wechselnde Aktionen, die je nach Monat mal mehr und mal weniger einen Blick wert sind. Wenig überraschend dreht sich in diesen Tagen (bis zum 5. Oktober, einen Tag vor dem Made by Google-Event) alles um das Pixel 6a, das mit einer Reihe von Aktionen bedacht wird: Entscheidet ihr euch für das Budget-Smartphone, gibt es einen Chromecast mit Google TV Gratis. Außerdem gibt es drei Monate Gratis YouTube Premium und Google One. Beachtet bitte, dass der Chromecast in wenigen Tagen mit dem Chromecast HD einen Nachfolger erhält.

Außerdem läuft die Eintausch-Aktion weiterhin, bei der ihr bis zu 300 Euro für euer altes Smartphone bekommt, wenn ihr es gegen ein Pixel 6a eintauscht. Wer alle drei Aktionen zugleich nutzt, kann schon ein ordentliches Sümmchen sparen. Und wer noch mehr sparen will und keine Geschenke braucht, der schaut mal bei Media Markt vorbei und holt sich das Pixel 6a für 399 Euro.

Diese und die folgenden Aktionen gelten ab heute:

Pixel 6a kaufen und Chromecast mit Google TV Gratis erhalten | 459 Euro statt 528,99 Euro

| 459 Euro statt 528,99 Euro 300 Euro Cashback für das Pixel 6a bei Trade-In eines alten Smartphones

Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 6a-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro 39 Euro Rabatt beim Kauf von drei Nest Protect Geräten | 348 Euro statt 387 Euro

| 348 Euro statt 387 Euro 39 Euro Rabatt beim Kauf des Stadia Google TV Set | 99,99 Euro statt 138,99 Euro

| 99,99 Euro statt 138,99 Euro 49 Euro Rabatt beim Kauf des Stadia Google TV Adapter Set | 109,98 Euro statt 158,98 Euro

| 109,98 Euro statt 158,98 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Cam | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und zwei Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 90 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und zwei Nest Cam | 609,96 Euro statt 699,96 Euro

» Android Weeks bei Media Markt: Pixel 6a zum Bestpreis und viele Smartphones, Smartwatches & Tablets reduziert

Letzte Aktualisierung am 9.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!