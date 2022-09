Pixel 7 Pro: Google zeigt das neue Smartphone im Video – nennt Vorbestelltermin & teasert Pixel Watch (Video)

Die Pixel 7-Smartphones gehen in die heiße Phase, denn die Präsentation wird in gut zwei Wochen stattfinden und so langsam gehen den Leakern die Themen aus. Jetzt springt erneut Googles Marketing ein, das ein sehr interessantes erstes Werbevideo zum Pixel 7 Pro veröffentlicht hat. In diesem ist das Smartphone kurzzeitig in voller Pracht zu sehen und man bestätigt den Vorbestellungstermin sowie erneut die Pixel Watch.



Googles Marketing rund um die Pixel-Smartphones ist bekannt dafür, nicht erst am Tag der Präsentation oder der Vorbestellungen loszulegen, sondern schon früher einzusteigen – sehr viel früher. Erstmals gezeigt hat man die Pixel 7-Smartphones im Mai auf der Google I/O, anschließend tröpfchenweise Informationen über den Google Store veröffentlicht und jetzt legt man mit dem ersten Werbevideo nach. Und natürlich gibt es auch hier wieder wichtige Informationen.

Das Video zeigt einige glückliche Mitglieder des #TeamPixel, die das Pixel 7 Pro frühzeitig in Händen halten und vielleicht auch ausprobieren durften. Man macht keine Angaben, aber es dürfte sich wohl um gecastete Personen handeln, deren Begeisterung und offensichtlich ausgestrahlte Überraschung vielleicht nicht ganz spontan gewesen ist. Dennoch erscheint der kurze Hinweis, dass es sich um echte Menschen handelt, die nur für ihr Interview, aber nicht den Inhalt, bezahlt wurden. Aber das spielt keine große Rolle, denn natürlich konzentriert sich alles auf das Smartphone selbst.

In den ersten zwei Dritteln des Videos ist das Smartphone stets verpixelt (visuelles Wortspiel?) dargestellt, obwohl Google selbst bereits mehrfach Bildmaterial veröffentlicht hat. Am Ende des Videos löst sich das Ganze wieder auf und das Smartphone wird in voller Pracht, wie üblich mit der Rückseite, gezeigt und als Pixel 7 Pro angepriesen. Aber das ist noch längst nicht alles.









Am Ende des Videos ist nicht nur das Pixel 6 Pro in voller Pracht zu sehen, sondern man hat auch die Information platziert, dass das Smartphone ab dem 6. Oktober vorbestellbar sein wird – ohne weitere Einschränkungen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Pixel 7-Smartphones weltweit zeitgleich auf den Markt kommen, was man bis auf wenige Ausnahmen immer wieder ähnlich gehandhabt hat. Dennoch ist es erwähnenswert und eine gute Nachricht für deutsche Interessierte.

In der letzten Szene des 30-sekündigen Videos sehen wir eine überraschte Teilnehmerin, die mit dem Satz „Wait, there is a watch?“ eigentlich schon den Übergang zum nächsten Werbevideo einleitet, das ziemlich sicher in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Natürlich geht es um die Pixel Watch, die am selben Tag vorgestellt wird, aber mutmaßlich erst etwas später in die Vorbestellung geht und auf den Markt kommt. Alle Infos dazu haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

