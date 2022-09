Chromecast HD: Googles neuer Streaming-Dongle ist in deutschen Onlineshops schon jetzt verfügbar

Google wird in Kürze den neuen Chromecast HD vorstellen, über den in den letzten Tagen viele Informationen geleakt wurden. Bisher wurde erwartet, dass der neue Chromecast parallel zu den neuen Pixel-Produkten vorgestellt und auf den Markt gebracht wird, doch möglicherweise wird man das doch etwas vorziehen. Jetzt ist der neue Dongle in gleich drei deutschen Onlineshops offiziell verfügbar.



Der neue Chromecast HD wird nicht mehr lange auf sich warten lassen und wenn wir die Informationslage des Dongles mit der der kommenden Pixel-Produkte vergleichen, ist da durchaus ein Unterschied zu erkennen. Gut möglich, dass der Dongle noch vor dem 6. Oktober vorgestellt wird – vielleicht noch in dieser Woche. Zumindest lässt die Listung in gleich drei deutschen Onlineshops darauf schließen, dass der Startknopf in Kürze gedrückt wird.

Der neue Dongle ist aber nicht nur in den Onlineshops gelistet, sondern bei allen Dreien sofort verfügbar – zu den unterschiedlichsten Preisen. Daher kann man davon ausgehen, dass das Produkt tatsächlich noch in dieser Woche in den Verkauf gehen soll. Allerdings sind die Daten der Shops noch nicht vollständig und korrekt, denn keiner liefert tiefergehende Details und ein eher überschaubarer Onlineshop will nach eigenen Angaben gleich knapp 8.700 Dongles auf Lager haben. Für einen kleinen Shop eher unrealistisch.

Wir dürfen gespannt sein und werden euch natürlich informieren, sobald der Dongle verfügbar ist.

» Chromecast HD: Das ist der neue Google TV-Dongle – alle Infos, viele Fotos, Verkaufspreise & mehr (Galerie)

» Aktion im Google Store: Gratis Chromecast mit Google TV zum Pixel 6a; mit Trade-in schon ab 159 Euro & mehr