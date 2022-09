Android Weeks: Chromebooks schon für unter 200 Euro + Media Markt reduziert Tablets, Smartphones & mehr

Die gefühlte Herbstzeit ist wieder Aktionszeit: Beim Elektronikhändler Media Markt laufen die Android Weeks, in deren Rahmen es nicht nur Smartphones und Smartwatches stark rabattiert gibt, sondern auch Tablets und Chromebooks. Tatsächlich dreht man sehr stark an der Preisschraube und bietet einige Geräte schon für unter 200 Euro an. Da kann man kaum noch etwas falsch machen.



Wer auf der Suche nach neuen Geräten mit Googles Betriebssystemen ist, hat derzeit gute Karten und kann einmal bei den Media Markt Android Weeks vorbeischauen. Wir haben bereits über die stark reduzierten Pixel-Smartphones (Pixel 6a zum Bestpreis!), viele weitere Android-Smartphones sowie Smartwatches berichtet, aber das war noch nicht alles. Denn man bietet auch Tablets und Chromebooks mit starken Rabatten an.

Die Rabatte können sich tatsächlich sehen lassen, denn ihr könnt Chromebooks schon für unter 200 Euro ergattern, das Acer Chromebook Spin 311 sogar schon für 179 Euro. Viele weitere Geräte sind je nach Produkt um 20 bis 30 Prozent, zum Teil noch etwas mehr, reduziert worden. Schaut einfach mal vorbei, ob ihr ein Schnäppchen für ein neues Desktopgerät machen könnt.

» Android Weeks bei Media Markt (Partnerlink, vielen Dank für eure Unterstützung!)

