Google Chromecast HD: Der neue Google TV-Dongle ist da! Ab sofort in Deutschland für 39,99 Euro verfügbar

Kleine Überraschung am Nachmittag, mit der man aber rechnen konnte: Google hat vor wenigen Minuten den neuen Chromecast HD vorgestellt, der die neue Variante der Chromecast-Familie um einen Budget-Ableger erweitert und somit komplettiert. Die neue Version unterscheidet sich hauptsächlich in der maximalen Auflösung vom großen Bruder und ist ab sofort für 39,99 Euro im Handel zu haben.



Wir hatten es bereits erwartet, denn die Leaks zum Chromecast HD waren weit fortgeschritten und schon gestern war der Dongle in den ersten deutschen Onlineshops verfügbar – aber erst jetzt hat Google es offiziell gemacht: Man hat vor wenigen Minuten den neuen Chromecast HD vorgestellt, der sich an seinem großen Bruder orientiert, aber statt der 4K-Auflösung maximal in HD streamen kann – was für viele Menschen tatsächlich ausreichen dürfte.

Im direkten Vergleich zeigt sich, dass die maximal unterstütze Bildauflösung tatsächlich der einzige von Google dargestellte Unterschied ist. Das einzige weitere Detail ist die verfügbare Farbe, denn während der große Bruder in drei Farben verfügbar ist, müsst ihr euch beim Chromecast HD mit weiß begnügen. Das kann man sicherlich verschmerzen, wenn man dafür ganze 30 Euro einsparen kann. Denn ohne 4K-fähigen Fernseher und 4K-Inhalte ist auch ein 4K-Dongle nicht unbedingt notwendig. Außerdem müsst ihr auf Wifi 6 verzichten, erhaltet dafür aber Unterstützung für den starken AV1-Codec.

Wir haben euch in den letzten Tagen bereits alle Informationen zum neuen Chromecast HD zusammengestellt und dabei natürlich auch einen Blick unter die Haube geworfen und die einzelnen technischen Daten aufgelistet. Diese spielen für viele Nutzer aber keine Rolle, sodass es auch im Google Store nicht abrufbar ist.









Beim Chromecast HD handelt es sich um den bekannten Dongle inklusive Fernbedienung, der nicht nur die klassische Cast-Unterstützung bietet, sondern dank des Betriebssystems Android TV auch viele Streaming-Anwendungen und Android-Apps ausführen kann. Dazu kommt die Google TV-Oberfläche, die vor knapp zwei Jahren erstmals eingeführt wurde und sich etabliert hat. Weil die Ausstattung unter der Haube sich kaum unterscheidet, hat man auch bei Android TV und Google TV abgespeckt, um die Performance der Google TV-Dongles zu steigern.

Der neue Chromecast HD ist ab sofort für 39,99 im Handel verfügbar. Damit ist es der letzte große Produkt-Launch vor dem erwarteten ‚Made by Google‘-Event, das uns in wenigen Wochen die Pixel 7-Smartphones sowie die Pixel Watch bringt.

