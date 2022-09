Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Neuer Leak verrät die US-Preise der Smartphones – es wird deutlich teurer werden

In wenigen Tagen werden die beiden Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro offiziell vorgestellt, über die wir schon so viel erfahren haben und deren letzte Geheimnisse langsam ans Licht kommen – dazu gehört auch die Preisgestaltung. Mittlerweile haben wir eine grobe Ahnung von den Verkaufspreisen, denn eine neue Quelle bestätigt die bisherigen Preise und lässt vermuten, dass Google die Preise vom vergangenen Jahr in Deutschland nicht halten kann.



Über die Pixel 7-Smartphones sind fast alle wichtigen Details bekannt, doch über den Verkaufspreis wird noch spekuliert. Im vergangenen Jahr war man mit den Pixel 6-Smartphones preislich gut aufgestellt, doch die neue Generation wird dieses Niveau wohl nicht halten können. Die allgemeine Teuerung durch Inflation, der fallende Eurokurs und andere äußere Einflüsse werden wohl dafür sorgen, dass die Pixel-Smartphones zumindest in der Pro-Variante in den vierstelligen Bereich gehen.

Jetzt will Artem Russakovskii (ehemals AndroidPolice) die Dollar-Preise der Smartphones erfahren haben. Dabei müsst ihr allerdings beachten, dass die US-Preise keine Steuer enthalten und noch dazu vermutlich stets die günstigere 128 GB-Variante gemeint ist. Das Pixel 7 soll in allen drei verfügbaren Farben (Snow, Obsidian, Lemongrass) 599 Dollar (609 Euro) kosten und für das Pixel 7 Pro werden in den drei verfügbaren Farben (Snow, Obsidian, Hazel) 899 Dollar (914 Euro) fällig.

Das sind die US-Preise, die aufgrund starker Währungsschwankungen und weiter schlechter Ausblicke kaum auf die Euro-Preisgestaltung schließen lassen. Weiterhin ist zu beachten, dass der als anonyme Quelle angegebene Händler noch den 13. Oktober als Verkaufsstart listet – mittlerweile soll es aber der 18. Oktober sein. Nicht ausgeschlossen, dass auch die Verkaufspreise noch nicht ganz final sind.









Erst gestern haben wir euch über Verkaufspreise aus Großbritannien berichtet, die einfach in Euro umgerechnet wurden und den Euro-Preisen möglicherweise etwas näherkommen als die US-Preise.

Pixel 7 128 GB: 734 Euro

Pixel 7 256 GB: 855 Euro

Pixel 7 Pro 128 GB: 1035 Euro

Pixel 7 Pro 256 GB: 1156 Euro

Rechnen wir in die weiter oben angegebenen US-Preise die Steuer mit ein und bauen eine Reserve für den weiter fallenden Euro ein, kommen wir in etwa auf die gleichen Preise. Die Wahrheit wird wohl hoffentlich irgendwo dazwischen (und nicht darüber) liegen. Es wird nur eine Frage von Tagen sein, bis ein deutscher Händler die Preise leakt und natürlich werden wir dann hier im Blog darüber berichten.

