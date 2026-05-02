Google Play Store Aktion: Diese 102 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
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Zum Höhepunkt des langen Wochenendes gibt es im Google Play Store heute sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das kommende Android-Update und über das Ende der Android-Apps. Verpasst auch nicht unser Android Update, das Gemini Update sowie das Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 02.05.2026

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Apps
PicPu - Cat Picture Puzzle
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Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
G-Stomper Producer: Music DAW
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Entwickler: planet-h.com
Preis: Kostenlos
Limit app usage - screen time
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Limit app usage - screen time
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image Resizer
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Entwickler: SwiperyLab
Preis: Kostenlos
Resize Image - Resize Photos
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Resize Image - Resize Photos
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Conversations (Jabber / XMPP)
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Entwickler: Daniel Gultsch
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Schallmesser & Detektor PRO
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Entwickler: Tools Dev
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MSafe - Pro
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MSafe - Pro
Entwickler: Codfishworks
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InsideVPN: Premium VPN Proxy
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Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos+
DogTok - Dog Translator Pro
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Entwickler: Ai Apps SRL
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PDF Reader & Editor (PRO)
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Entwickler: Apps360 Team
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Clock Widget - Word Clock
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Clock Widget - Word Clock
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Add Frames to photos
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Add Frames to photos
Entwickler: Power Mind Apps
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Gallery Slideshow
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Entwickler: Yogesh Dama
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Watch Faces
Active Analog Watch Face
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Active Analog Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
PIXEL WORLD PRO Watch Face
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PIXEL WORLD PRO Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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PIXEL SPORT PRO Watch Face
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Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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MOON KNIGHT Digital Watch Face
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MOON KNIGHT Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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ATHLETIC Digital Watch Face
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ATHLETIC Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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ODYSSEY Digital Watch Face
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ODYSSEY Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
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Dash Digital: Watch face
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Dash Digital: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
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Athlete 1 Watch face
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Athlete 1 Watch face
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Analog Minimal Watch face
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pixel angebote

Spiele
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Entwickler: The Gamers Zone
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1945 Sky Shooter: Premium
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1945 Sky Shooter: Premium
Entwickler: GCenter
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 4 The Messenger
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Z Town Chapter 4 The Messenger
Entwickler: Maxwell O'Connor
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 5 The Reunion
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Entwickler: Maxwell O'Connor
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Avalar: Raid of Shadow Premium
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Avalar: Raid of Shadow Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
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Eine Party feiern VIP
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Entwickler: pixelstar
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Chloe Puzzle Game Pro
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Chloe Puzzle Game Pro
Entwickler: Rojeh Video Games
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Galaxy Vanguard I - Premium
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Galaxy Vanguard I - Premium
Entwickler: Galaxy Vanguard
Preis: Kostenlos
Zombie Age 2 Premium: Shooter
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Zombie Age 2 Premium: Shooter
Entwickler: RedAntz
Preis: 0,19 €
Shadow Hunter: Offline Premium
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Entwickler: EA Publishing
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Z Town Chapter 6 The Rebellion
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Z Town Chapter 6 The Rebellion
Entwickler: Maxwell O'Connor
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Z Town Chapter 8- Chaos Begins
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Entwickler: Maxwell O'Connor
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Memorize Prime Numbers
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Entwickler: UnknownProjectX
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Gem Shoot
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Gem Shoot
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Infinity Tank Battle - 8 bit
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Infinity Tank Battle - 8 bit
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Infinity Tank Battle - 8 bit
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Infinity Tank Battle - 8 bit
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Tech Quiz Master - Quiz Games
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Tech Quiz Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
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[365fun] Fishing
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Entwickler: wind
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[365fun] SurvivalGame3
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Entwickler: wind
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[365fun] AirComando
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Entwickler: wind
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Defense Zone HD
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Defense Zone HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
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Eisenbahnen - Train Simulator
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Eisenbahnen - Train Simulator
Entwickler: Infinity Games, Lda
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Defense Zone 3 Ultra HD
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Defense Zone 3 Ultra HD
Entwickler: HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED
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Traffix: Verkehrssimulator
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Traffix: Verkehrssimulator
Entwickler: Infinity Games, Lda
Preis: Kostenlos
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
yourSudoku - Over 10000 Sudoku
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yourSudoku - Over 10000 Sudoku
Entwickler: UnknownProjectX
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Word Mania - Brainy Word Games
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Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Evertale
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Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Evertale
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Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Cytus II
Cytus II
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Cytus II
Entwickler: RAYARK
Preis: Kostenlos
Ludo 3D - Aeroplane Chess
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Ludo 3D - Aeroplane Chess
Entwickler: UnknownProjectX
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Tokyo Debunker
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Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
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Bible Master – Quiz & Trivia
Bible Master – Quiz & Trivia
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Bible Master – Quiz & Trivia
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Wahrheit oder Pflicht Pro
Wahrheit oder Pflicht Pro
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Wahrheit oder Pflicht Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
Preis: Kostenlos
Super Tank Battle - Sandbox
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Super Tank Battle - Sandbox
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Find Picture Different!
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Find Picture Different!
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Shadow Knight Ninja Fight Game
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Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Sudoku Bamboo — Classic Sudoku
Sudoku Bamboo — Classic Sudoku
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Sudoku Bamboo — Classic Sudoku
Entwickler: Stas Apps
Preis: Kostenlos
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
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Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Entwickler: GiftBox Games
Preis: Kostenlos
Sudoku Classic
Sudoku Classic
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Sudoku Classic
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
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Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Space Rush
Space Rush
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Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
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Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
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Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
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Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
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Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
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Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
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Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
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Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
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Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Solitaire Pro : Card Games
Solitaire Pro : Card Games
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Solitaire Pro : Card Games
Entwickler: VR GAMES
Preis: Kostenlos
Incredible Box - RollingPuzzle
Incredible Box - RollingPuzzle
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Incredible Box - RollingPuzzle
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Car Racer Vr Pro
Car Racer Vr Pro
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Car Racer Vr Pro
Entwickler: VR GAMES
Preis: Kostenlos




Icon Packs
Ciclo Circle Icon Pack
Ciclo Circle Icon Pack
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Ciclo Circle Icon Pack
Entwickler: OSheden Design
Preis: Kostenlos+
Cyandiant - icon Pack
Cyandiant - icon Pack
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Cyandiant - icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
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Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Linea - Icon Pack
Linea - Icon Pack
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Linea - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Drop Dark - Icon Pack
Drop Dark - Icon Pack
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Drop Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Emerald - Icon Pack
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Emerald - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
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Espana - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Carol - Icon Pack
Carol - Icon Pack
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Carol - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
EmeraLine - Icon Pack
EmeraLine - Icon Pack
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EmeraLine - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Pixel Ring Drop - Icon Pack
Pixel Ring Drop - Icon Pack
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Pixel Ring Drop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
GuavaLine Pink - Icon Pack
GuavaLine Pink - Icon Pack
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GuavaLine Pink - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Samak Blue - Icon Pack
Samak Blue - Icon Pack
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Samak Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
SeaLine - Blue - Icon Pack
SeaLine - Blue - Icon Pack
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SeaLine - Blue - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos+
Square Clear - Icon Pack
Square Clear - Icon Pack
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Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Squarecut - Icon Pack
Squarecut - Icon Pack
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Squarecut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Fledermaus - Square Icon Pack
Fledermaus - Square Icon Pack
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Fledermaus - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos+
Material You Square Icon Pack
Material You Square Icon Pack
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Material You Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Sharp - Square Icon Pack
Sharp - Square Icon Pack
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Sharp - Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
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Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
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Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
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Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
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Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
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Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
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3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
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BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
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WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
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Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

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